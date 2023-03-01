В Одесі та області скорочено комендантську годину
Нововведення почали діяти з 1 березня
В Одесі та області з 1 березня змінено час комендантської години. Про це повідомив начальник Одеської ОВА Максим Марченко.
«Із 1 березня 2023 року запроваджено на території Одеси та Одеської області комендантську годину з 00:00 години до 05:00 години ранку», – повідомив Марченко.
Раніше комендантська година на Одещині тривала з 23 до 5 години.
В ОВА нагадали, що у комендантську годину заборонено перебування людей на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень.
Нагадаємо, триває 371-а доба повномасштабної війни Росії проти України. На Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках минулої доби наші захисники відбили понад 85 атак противника.
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