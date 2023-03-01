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В Одесі та області скорочено комендантську годину

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
В Одесі та області скорочено комендантську годину
Комендантська година в Одесі та області триватиме з 00:00 до 05:00 години
фото з відкритих джерел

Нововведення почали діяти з 1 березня

В Одесі та області з 1 березня змінено час комендантської години. Про це повідомив начальник Одеської ОВА Максим Марченко.

«Із 1 березня 2023 року запроваджено на території Одеси та Одеської області комендантську годину з 00:00 години до 05:00 години ранку», – повідомив Марченко.

Раніше комендантська година на Одещині тривала з 23 до 5 години.

В ОВА нагадали, що у комендантську годину заборонено перебування людей на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень.

Нагадаємо, триває 371-а доба повномасштабної війни Росії проти України. На Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках минулої доби наші захисники відбили понад 85 атак противника.

Теги: Одеса Одещина комендантська година

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