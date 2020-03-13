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    В Одесі проводять комплекс заходів з профілактики вірусних інфекцій та коронавірусу

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    В Одесі проводять комплекс заходів з профілактики вірусних інфекцій та коронавірусу

    Для учасників освітнього процесу в школах Одеси медичні фахівці проводять лекції, семінари та наради з питання запобігання поширенню коронавірусу

    Департаментом освіти та науки Одеської міської ради спільно з департаментом охорони здоров'я Одеської міської ради, фахівцями Одеського міського управління Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області проводиться комплекс заходів щодо запобігання занесенню і поширенню на території України гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV.

    У період з 28.02.2020 по 11.03.2020 року проведено:

    • заняття лікарів дитячих міських поліклінік м. Одеси з учнями закладів загальної середньої освіти;
    • лекції за участю медичних фахівців міських дитячих поліклінік м. Одеси для вчителів біології/основ здоров’я, медичних сестер закладів освіти з подальшим проведенням даними спеціалістами відповідних занять/класних годин/батьківських зборів у кожному закладі освіти комунальної власності територіальної громади м. Одеси;
    • нарада керівників закладів комунальної власності територіальної громади м. Одеси із залученням фахівців Одеського міського управління Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області;
    • науково-практичний семінар для медичних сестер закладів освіти «Здорові діти – майбутнє України».

    Під час проведених заходів медичні фахівці виступили з питанням щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV (симптоми коронавірусу; шляхи передачі хвороби; що допоможе вберегтися від коронавірусу та інших вірусних хвороб; засоби профілактики).

    Матеріали наоної агітації з вищезазначеного питання, надані департаментом охорони здоров’я Одеської міської ради, будуть розміщені на інформаційних стендах закладів освіти комунальної власності територіальної громади м. Одеси.

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