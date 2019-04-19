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    В Одесі розпочав роботу проект з підготовки лідерів у сфері охорони здоров'я

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    В Одесі розпочав роботу проект з підготовки лідерів у сфері охорони здоров'я

    Одеські медики беруть участь у роботі освітнього проекту «Школа кадрового резерву»

    18 квітня 2019 року, відбулося відкриття освітнього проекту департаменту охорони здоров'я Одеської міської ради «Школа кадрового резерву».

    Такий проект в Одесі реалізовується вперше і спрямований на підготовку керівників у сфері охорони здоров'я і підвищення професійного рівня медиків.

    У роботі Школи беруть участь представники міських поліклінік та Центрів первинної медико-санітарної допомоги. Проект реалізовується за підтримки Одеського міського Центру здоров'я.

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    Перше заняття проекту було присвячено комплексному підходу при формуванні системи управління медичною допомогою та основ законодавства України в сфері охорони здоров'я.

    Надалі учасники Школи прослухають цикл лекцій і семінарів від викладачів Національної академії державного управління при Президентові України та інших експертів з управління закладами охорони здоров'я, економічних і кадрових питань, а також пройдуть практичні управлінські тренінги.

    Медики отримують можливість безкоштовно і без відриву від основної роботи пройти підвищення кваліфікації та отримати знання для подальшого поліпшення якості медичної допомоги в лікувально-профілактичних установах Одеси.

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    Одеса медицина лікар
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