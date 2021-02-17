В Одесі скоротились прибутки від туризму

Минулого року місто відвідали трохи більше як 2 млн туристів

Туристичний потік скоротився через пандемію Covid-19

У січні-грудні 2020 року у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року туристичний потік до Одеси скоротився більш як на 30% – до 2 млн осіб.

Про це стало відомо під час брифінгу директора департаменту культури і туризму Одеської міської ради Тетяна Маркова.

За її словами, минулого року місто відвідали трохи більше як 2 млн туристів, з яких 13% – іноземці, решта – громадяни України з інших регіонів. Вона зазначила, що туристичний потік скоротився через пандемію Covid-19, у тому числі через те, що з огляду на карантинні обмеження об'єкти з розміщення громадян у певні періоди року не працювали.

Також зазначені обмеження, за словами Маркової, позначилися на туристичному зборі, який у 2020 році становив 7,6 млн грн, тоді як у 2019 році – 11,6 млн грн.

Водночас минулого року в місті було проведено 25 фестивалів. «Одеса – єдине місто в Україні, який проводив фестивалі», – акцентувала Маркова, додавши, що для туризму 2020-й був складним роком.

Нагадаємо, у 2018 році у порівнянні з 2017 роком туристичний потік до Одеси збільшився на 28% – до 3,2 млн осіб, а в 2019 році – на 3%, до 3,3 млн осіб.