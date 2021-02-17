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    В Одесі скоротились прибутки від туризму

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    Минулого року місто відвідали трохи більше як 2 млн туристів - В Одесі скоротились прибутки від туризму
    Минулого року місто відвідали трохи більше як 2 млн туристів
    фото: з відкритих джерел

    Туристичний потік скоротився через пандемію Covid-19

    У січні-грудні 2020 року у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року туристичний потік до Одеси скоротився більш як на 30% – до 2 млн осіб.

    Про це стало відомо під час брифінгу директора департаменту культури і туризму Одеської міської ради Тетяна Маркова.

    За її словами, минулого року місто відвідали трохи більше як 2 млн туристів, з яких 13% – іноземці, решта – громадяни України з інших регіонів. Вона зазначила, що туристичний потік скоротився через пандемію Covid-19, у тому числі через те, що з огляду на карантинні обмеження об'єкти з розміщення громадян у певні періоди року не працювали.

    Також зазначені обмеження, за словами Маркової, позначилися на туристичному зборі, який у 2020 році становив 7,6 млн грн, тоді як у 2019 році – 11,6 млн грн.

    Водночас минулого року в місті було проведено 25 фестивалів. «Одеса – єдине місто в Україні, який проводив фестивалі», – акцентувала Маркова, додавши, що для туризму 2020-й був складним роком.

    Нагадаємо, у 2018 році у порівнянні з 2017 роком туристичний потік до Одеси збільшився на 28% – до 3,2 млн осіб, а в 2019 році – на 3%, до 3,3 млн осіб.

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    Теги: Одеса туризм
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