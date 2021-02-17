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    Статистика захворюваності на грип в Одесі: заразились понад три тисячі жителів

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    Захворюваність на гострі кишкові інфекції в Одесі минулого тижня склала 42 випадки - Статистика захворюваності на грип в Одесі: заразились понад три тисячі жителів
    Захворюваність на гострі кишкові інфекції в Одесі минулого тижня склала 42 випадки
    фото: з відкритих джерел

    Вірусні гепатити та повітряно-крапельні інфекції реєструвалися поодинокими випадками

    Захворюваність на ГРВІ та грип в Одесі відповідає сезонному рівню і знаходиться значно нижче за епідемічний поріг.

    За минулий тиждень на ГРВІ та грип захворіли 3229 одеситів, з яких 69,7% склали діти у віці до 17 років, повідомляє ДУ «Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України»,

    Згідно з моніторингом вірусологічних досліджень, відзначається циркуляція вірусів негрипозної етіології (парагрип, аденовірус, бокавірус та ін.).

    Захворюваність на гострі кишкові інфекції в Одесі минулого тижня склала 42 випадки, у тому числі 80% – діти.

    Вірусні гепатити та повітряно-крапельні інфекції реєструвалися поодинокими випадками. Випадків дифтерії, кору, краснухи, епідемічного паротиту не зареєстровано.

    З початку реєстрації захворюваності Covid-19 станом на 15 лютого 2021 року зареєстровано 37 290 випадків Covid-19 у жителів Одеси, серед яких 1 633 дитини. Із загальної кількості захворілих 34 538 осіб вже одужали, продовжують лікування 2 046 пацієнтів.

    Для проведення моніторингу питної води в Одесі відібрано 13 проб на санітарно-мікробіологічні показники і 11 проб на санітарно-хімічні показники. Всі проби відповідали нормам.

    Нагадаємо, порівняно з попереднім тижнем захворюваність на грип і ГРВІ в Києві зросла на понад 11%.

    Теги: Одеса статистика грип епідемія вірус
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