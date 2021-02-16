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    На Одещині відновлять найстаріший причал

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    Технічний стан причалу оцінювався як непридатний до нормальної експлуатації - На Одещині відновлять найстаріший причал
    Технічний стан причалу оцінювався як непридатний до нормальної експлуатації
    фото: odesa.depo.ua

    Довжину причалу доведуть до 357 метрів

    В Одеському морському порту розпочали новий етап реконструкції одного з найстаріших причалів.

    Про це повідомляє Depo.Одеса, з посиланням на Адміністрацію Одеського морського порту.

    Завершити реконструкцію 7-го причалу Одеського морського порту планують у 2021-2022 роках.

    Завдяки реконструкції можна буде збільшити річний обсяг зернових вантажів до двох мільйонів тонн, а дохід від використання причалу сягне 96 мільйонів гривень. В ході нинішнього етапу реконструкції довжину причалу доведуть до 357 метрів – це буде найдовший причал на Одещині.

    Попередній етап робіт реконструкції 7-го причалу Одеського морського порту тривав з жовтня 2020 року до січня 2021 року. Роботи виконує фірма-підрядник "Ремонтно-будівельний трест ЧМП". Вартість проєкту – один мільярд 66 мільйонів гривень.

    Зазначимо, причал № 7 побудований в 1965 році та є одним з найстаріших в Одеському порту. Технічний стан причалу оцінювався як непридатний до нормальної експлуатації. До початку робіт причал використовувався з серйозними обмеженнями понад три роки та потребував термінової реконструкції.

    Нагадаємо, в Одесі інвестори із ОАЕ збудують гавань і готель.

    Теги: Чорне море Одеса реконструкція
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