На Одещині відновлять найстаріший причал

Довжину причалу доведуть до 357 метрів

В Одеському морському порту розпочали новий етап реконструкції одного з найстаріших причалів.

Про це повідомляє Depo.Одеса, з посиланням на Адміністрацію Одеського морського порту.

Завершити реконструкцію 7-го причалу Одеського морського порту планують у 2021-2022 роках.

Завдяки реконструкції можна буде збільшити річний обсяг зернових вантажів до двох мільйонів тонн, а дохід від використання причалу сягне 96 мільйонів гривень. В ході нинішнього етапу реконструкції довжину причалу доведуть до 357 метрів – це буде найдовший причал на Одещині.

Попередній етап робіт реконструкції 7-го причалу Одеського морського порту тривав з жовтня 2020 року до січня 2021 року. Роботи виконує фірма-підрядник "Ремонтно-будівельний трест ЧМП". Вартість проєкту – один мільярд 66 мільйонів гривень.

Зазначимо, причал № 7 побудований в 1965 році та є одним з найстаріших в Одеському порту. Технічний стан причалу оцінювався як непридатний до нормальної експлуатації. До початку робіт причал використовувався з серйозними обмеженнями понад три роки та потребував термінової реконструкції.

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