В Одесі спалили іномарку нардепа від БПП
- Сьогодні, 11:45
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Машина згоріла повністю
У ніч на середу в Обсерваторному провулку в центрі Одеси згорів позашляховик Lexus RX-400, який належить депутату від БПП Петру Іонову. Про це повідомляє видання «Інтерфакс-Україна» з посиланням на джерело в правоохоронних органах.
Повідомляється, що автомобіль належав депутатові Одеської міськради з фракції «Блок Петра Порошенка» Петру Іонову. Джерело не підтвердило версію про підпал.
За повідомленнями очевидців, займання сталося приблизно о 3:00. Наразі нардеп, правоохоронці і рятувальники інцидент поки не коментували.
Відзначимо, Іонов - член політичної партії «БПП Солідарність», входить до фракції цієї політсили в Одеській міськраді.
Нагадаємо, 7 лютого у місті Берегове Закарпатської області депутату з парламентської фракції Блок Петра Порошенка Віктору Саєнко підпалили позашляховик.