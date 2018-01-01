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    В Одесі спалили іномарку нардепа від БПП

    Машина згоріла повністю
    У ніч на середу в Обсерваторному провулку в центрі Одеси згорів позашляховик Lexus RX-400, який належить депутату від БПП Петру Іонову. Про це повідомляє видання «Інтерфакс-Україна» з посиланням на джерело в правоохоронних органах. Повідомляється, що автомобіль належав депутатові Одеської міськради з фракції «Блок Петра
    • Сьогодні, 11:45
    • Розсилка
    нардеп Петро Іонов
    нардеп Петро Іонов

    Машина згоріла повністю

    У ніч на середу в Обсерваторному провулку в центрі Одеси згорів позашляховик Lexus RX-400, який належить депутату від БПП Петру Іонову. Про це повідомляє видання «Інтерфакс-Україна» з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

    Повідомляється, що автомобіль належав депутатові Одеської міськради з фракції «Блок Петра Порошенка» Петру Іонову. Джерело не підтвердило версію про підпал.

    За повідомленнями очевидців, займання сталося приблизно о 3:00. Наразі нардеп, правоохоронці і рятувальники інцидент поки не коментували.

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    В Одесі спалили іномарку нардепа від БПП
    В Одесі спалили іномарку нардепа від БПП
    фото: 7 канал

    Відзначимо, Іонов - член політичної партії «БПП Солідарність», входить до фракції цієї політсили в Одеській міськраді.

    Нагадаємо, 7 лютого у місті Берегове Закарпатської області депутату з парламентської фракції Блок Петра Порошенка Віктору Саєнко підпалили позашляховик. 

    БПП партії автомобіль рятувальники поліція
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