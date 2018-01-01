В Одесі спалили іномарку нардепа від БПП

Машина згоріла повністю

У ніч на середу в Обсерваторному провулку в центрі Одеси згорів позашляховик Lexus RX-400, який належить депутату від БПП Петру Іонову. Про це повідомляє видання «Інтерфакс-Україна» з посиланням на джерело в правоохоронних органах. Повідомляється, що автомобіль належав депутатові Одеської міськради з фракції «Блок Петра



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нардеп Петро Іонов

Машина згоріла повністю

У ніч на середу в Обсерваторному провулку в центрі Одеси згорів позашляховик Lexus RX-400, який належить депутату від БПП Петру Іонову. Про це повідомляє видання «Інтерфакс-Україна» з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Повідомляється, що автомобіль належав депутатові Одеської міськради з фракції «Блок Петра Порошенка» Петру Іонову. Джерело не підтвердило версію про підпал.

За повідомленнями очевидців, займання сталося приблизно о 3:00. Наразі нардеп, правоохоронці і рятувальники інцидент поки не коментували.

Відзначимо, Іонов - член політичної партії «БПП Солідарність», входить до фракції цієї політсили в Одеській міськраді.

Нагадаємо, 7 лютого у місті Берегове Закарпатської області депутату з парламентської фракції Блок Петра Порошенка Віктору Саєнко підпалили позашляховик.