В Одесі старенька жінка кинулася під потяг

Громадянка стрибнула на рейки безпосередньо перед наближенням локомотива

В Одесі поліція встановлює обставини загибелі 81-річної жінки під колесами вантажного поїзда. Як повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області, НП сталася сьогодні біля залізничної станції Одеса-Застава 1.

«За словами очевидців, громадянка стрибнула на рейки безпосередньо перед наближенням локомотива. Машиніст негайно застосував екстрене гальмування, проте через коротку відстань транспорт зупинити не зміг», – повідомили в главку.

В результаті 81-річна жінка загинула під колесами вантажного поїзда. Відомості за даним фактом слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою «самогубство». Всі обставини події встановлюються.

Нагадаємо, 30 березня в Одесі чоловік загинув під колесами вантажного потяга поблизу станції Слобідська. За фактом смерті 30-річного містянина одеські поліцейські розпочали розслідування. Зі слів машиніста, він загальмував, коли побачив, як чоловік кинувся перед потягом на колії, однак уникнути наїзду на нього не вдалося. Від отриманих травм потерпілий помер на місці.