Рашисти вдарили ракетами по Одещині
Інформація про поранених та руйнування уточнюється
Окупанти випустили чотири ракети
Російські загарбники завдали ракетного удару по Одеській області. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко в Telegram.
«Випустили чотири ракети з літаків над окупованим Кримом. Одна з ракет влучила в будівлю», – йдеться в повідомленні.
Інформація про поранених та руйнування уточнюється.
Нагадаємо, сьогодні окупанти вдарили з реактивних системами залпового вогню по Харкову. Відомо про 28 постраждалих, серед яких дитина 16 років, та трьох загиблих.
До слова, триває 138-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. На Донецькому напрямку присутні ознаки підготовки підрозділів противника до активізації бойових дій на Краматорському та Бахмутському напрямках.