ЗСУ вразили ворожі склади боєприпасів в окупованому Токмаку (фото, відео)
Наші захисники «передали вітання» від ленд-лізу
Сили оборони нанесли удар по базі рашистів
У Запорізькій області в понеділок, 11 липня, знищено військову базу РФ в окупованому Токмаку. Фото та відео вибуху очевидці опублікували у соцмережах.
Місцеві жителі пишуть, що знищено базу окупантів в Токмаку на території місцевого ковальсько-штампувального заводу.
У Telegram-каналі «Стратком ЗСУ» повідомляється, що удару було завдано західною зброєю, поставленою в Україну в межах ленд-лізу.
Також про удар ЗСУ по Токмаку написав речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
Нагадаємо, з’явилося фото знищеної ЗСУ казарми ворогів у окупованому Херсоні.
Раніше окупанти поблизу Токмака влаштували між собою перестрілку, є загиблі.
Крім того, рашисти «втратили» склад боєприпасів в окупованому Луганську, – Гайдай.
Як відомо, ЗСУ за тиждень значно «скоротили» склади боєприпасів ворога: названа цифра знищених.