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  3. ЗСУ вразили ворожі склади боєприпасів в окупованому Токмаку (фото, відео)
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    ЗСУ вразили ворожі склади боєприпасів в окупованому Токмаку (фото, відео)

    Наші захисники &laquo;передали вітання&raquo; від ленд-лізу - ЗСУ вразили ворожі склади боєприпасів в окупованому Токмаку (фото, відео)

    Наші захисники «передали вітання» від ленд-лізу

    фото з соцмереж

    Сили оборони нанесли удар по базі рашистів

    У Запорізькій області в понеділок, 11 липня, знищено військову базу РФ в окупованому Токмаку. Фото та відео вибуху очевидці опублікували у соцмережах.

    Місцеві жителі пишуть, що знищено базу окупантів в Токмаку на території місцевого ковальсько-штампувального заводу.

    У Telegram-каналі «Стратком ЗСУ» повідомляється, що удару було завдано західною зброєю, поставленою в Україну в межах ленд-лізу.

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    Наші захисники «передали вітання» від ленд-лізу. фото з соцмереж
    Наші захисники «передали вітання» від ленд-лізу. фото з соцмереж

    Також про удар ЗСУ по Токмаку написав речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

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    Нагадаємо, з’явилося фото знищеної ЗСУ казарми ворогів у окупованому Херсоні.

    Раніше окупанти поблизу Токмака влаштували між собою перестрілку, є загиблі.

    Крім того, рашисти «втратили» склад боєприпасів в окупованому Луганську, – Гайдай.

    Як відомо, ЗСУ за тиждень значно «скоротили» склади боєприпасів ворога: названа цифра знищених.

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    Теги: Запоріжжя росія окупанти ЗСУ війна Україна окупація #stoprussia
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    ЗСУ вразили ворожі склади боєприпасів в окупованому Токмаку (фото, відео)