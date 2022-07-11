ЗСУ вразили ворожі склади боєприпасів в окупованому Токмаку (фото, відео)

Наші захисники «передали вітання» від ленд-лізу

Сили оборони нанесли удар по базі рашистів

У Запорізькій області в понеділок, 11 липня, знищено військову базу РФ в окупованому Токмаку. Фото та відео вибуху очевидці опублікували у соцмережах.

Місцеві жителі пишуть, що знищено базу окупантів в Токмаку на території місцевого ковальсько-штампувального заводу.

У Telegram-каналі «Стратком ЗСУ» повідомляється, що удару було завдано західною зброєю, поставленою в Україну в межах ленд-лізу.

Також про удар ЗСУ по Токмаку написав речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Нагадаємо, з’явилося фото знищеної ЗСУ казарми ворогів у окупованому Херсоні.

Раніше окупанти поблизу Токмака влаштували між собою перестрілку, є загиблі.

Крім того, рашисти «втратили» склад боєприпасів в окупованому Луганську, – Гайдай.

Як відомо, ЗСУ за тиждень значно «скоротили» склади боєприпасів ворога: названа цифра знищених.

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