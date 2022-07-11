Суд відпустив на поруки екскомбата «Торнадо» Онищенка (фото)

Командиру Русланові Онищенку та його заступнику Миколі Цукуру, присудили від восьми до 11 років тримання під вартою,

На початку повномасштабного вторгнення Онищенко написав заяву на участь у бойових діях

Шевченківський апеляційний районний суд відпустив на поруки екскомандира батальона «Торнадо» Руслана Онищенка. Про це повідомила дружина дисидента радянських часів Степана Хмари Роксолана, яка разом з чоловіком поручилася за Онищенка.

На початку повномасштабного вторгнення Росії до України Онищенко написав заяву на участь у бойових діях.

«Торнадівців» затримали у 2015–2016-х роках. Їх обвинуватили у незаконному позбавленні волі та викраданні місцевих жителів, тортурах, убивствах і низці інших тяжких злочинів. У 2017 році за вчинення злочинів у зоні АТО вісьмом бійцям, зокрема командиру Русланові Онищенку та його заступнику Миколі Цукуру, присудили від восьми до 11 років тримання під вартою, ще чотирьом дали умовний термін.

У червні з СІЗО під цілодобовий домашній арешт звільнили екскомбата «Донбасу» Семена Семенченка. Він писав заяву на участь у бойових діях. Він сказав, що очікує найближчим часом опинится на фронті. Наприкінці лютого на бойові завдання відправили Сергія Торбіна, засудженого за організацію нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк, та колишнього військового 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Дмитра Балабуха, засудженого за вбивство цивільного на зупинці транспорту.

Нагадаємо, 21 червня суд звільнив Семена Семенченка із в’язниці.

Нагадаємо, ввечері 9 серпня 2018 року у Лук’янівському СІЗО у Києві відбулася акція непокори екс-бійців колишнього добровольчого спецпідрозділу МВС «Торнадо». Події з СІЗО наживо транслював у Facebook один з ув’язнених, який був у камері з екс-бійцями. Екс-бійці заявили, що їх намагаються вивезти у невідомому напрямку. За їхніми словами, вони не порушували умов утримування і не розуміють дій тюремної адміністрації. На відео видно, що люди в камері озброєні, в одного чоловіка в руках молоток.

Адвокат «торнадівців» Юрій Кармазін у Facebook заявив про побиття правоохоронцями.

Згодом прокуратура пояснила, що відбувалось у СІЗО.

10 серпня щодо двох співробітників Лук’янівського СІЗО відкрили кримінальне провадження через їхню допомогу екс-бійцям розформованої спецроти «Торнадо».

16 серпня стало відомо, що після бунту «торнадівців» Міністерство юстиції прийняло рішення про звільнення всього керівного складу Лук’янівського СІЗО.

Військовою прокуратурою у справі щодо бунту торнадівців у Лук’янівському СІЗО повідомлено про підозру чотирьом бійцям.