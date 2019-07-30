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    В Одесі упорядковують пам'ятник Адаму Міцкевичу

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    В Одесі упорядковують пам'ятник Адаму Міцкевичу

    Роботи з поточного утримання одеських пам'ятників в належному стані ведуться регулярно

    В Одесі ведуться роботи з приведення в належний вигляд пам'ятника Адаму Міцкевичу, який розташований на Олександрівському проспекті.

    Роботи виконують співробітники комунального підприємства «Сервісний центр» (ділянки з обслуговування пам'яток монументального мистецтва, які не є пам'ятками архітектури).

    Фахівці відновили плиткове покриття біля основи пам'ятника, здійснили поточний ремонт постаменту, затірку швів та помивку пам'ятника.

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    В Одесі упорядковують пам'ятник Адаму Міцкевичу
    В Одесі упорядковують пам'ятник Адаму Міцкевичу
    В Одесі упорядковують пам'ятник Адаму Міцкевичу
    В Одесі упорядковують пам'ятник Адаму Міцкевичу
    В Одесі упорядковують пам'ятник Адаму Міцкевичу

    Виконання даних робіт знаходиться на постійному контролі першого віце-мера Одеси Анатолія Орловського.

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