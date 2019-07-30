В Одесі упорядковують пам'ятник Адаму Міцкевичу
Роботи з поточного утримання одеських пам'ятників в належному стані ведуться регулярно
В Одесі ведуться роботи з приведення в належний вигляд пам'ятника Адаму Міцкевичу, який розташований на Олександрівському проспекті.
Роботи виконують співробітники комунального підприємства «Сервісний центр» (ділянки з обслуговування пам'яток монументального мистецтва, які не є пам'ятками архітектури).
Фахівці відновили плиткове покриття біля основи пам'ятника, здійснили поточний ремонт постаменту, затірку швів та помивку пам'ятника.
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Виконання даних робіт знаходиться на постійному контролі першого віце-мера Одеси Анатолія Орловського.