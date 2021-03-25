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    У Києві чоловік вистрелив жінці у голову через витрачені гроші

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    Чоловік схопив револьвер &laquo;Флобер&raquo; та вистрелив потерпілій у голову - У Києві чоловік вистрелив жінці у голову через витрачені гроші
    Чоловік схопив револьвер «Флобер» та вистрелив потерпілій у голову
    фото: Національна поліція

    За скоєний злочин йому загрожує до 15 років позбавлення волі

    Поліцейські столиці затримали 43-річного киянина за підозрою у вбивстві співмешканки. За даними слідства, чоловік вистрелив жінці в голову під час сімейної сварки, повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Як зазначили слідчі, фігуранту провадження вже повідомили про підозру у скоєнні умисного вбивства. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді перебування під вартою. Якщо чоловіка визнають винним під час розглядання справи по суті, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

    Сам злочин, за підозрою у скоєнні якого затримали киянина, стався минулого тижня. Про поранення жінки поліцейські дізналися від лікарів, які госпіталізували її.Медики повідомили правоохоронцям, що відвезли до лікарні жінку з вогнепальним пораненням голови з квартири на вулиці Академіка Туполєва.

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    У Києві чоловік вистрелив жінці у голову через витрачені гроші
    У Києві чоловік вистрелив жінці у голову через витрачені гроші

    Коли слідчі прибули на місце події, вони з'ясували, що між подружжям стався конфлікт під час застілля. Згідно з матеріалами справи, чоловік розлютився через те, що жінка витратила спільні заощадження, схопив револьвер під патро «Флобер», та вистрелив потерпілій у голову. Через кілька днів жінка померла.

    Знаряддя вбивства експерти вилучили з місця події. На причетність підозрюваного вказали також свідки інциденту.

    Нагадаємо, на Вінниччині чоловік через ревнощі вчинив стрілянину з мисливської рушниці.

    Теги: Київ вбивство кияни чоловік злочин
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