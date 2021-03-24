«Чеські авіалінії» почнуть літати з Праги в Одесу

Окрім Одеси перевізник також відкриває до середини червня маршрути до Амстердаму, Копенгагену та на Мальту

Посадка в літак авіакомпанії можлива лише за наявності негативного антигенного або ПЛР-тесту на коронавірус

Авіакомпанія «Чеські авіалінії», починаючи з наступного тижня, почне виконувати рейси з Праги в Одесу.

Розклад рейсів, як передає Укрінформ, викладено на сайті ČSA.

Із 2 квітня рейси здійснюватимуть двічі в тиждень: по вівторках і п’ятницях. Вартість квітка в один бік – 2 663 крон (3 323 грн).

Компанія наразі виконує щоденні рейси в Київ.

Раніше перевізник оголосив, що до кінця червня 2021 року продовжить можливість безкоштовного зміни дати вильоту для зарезервованих авіаквитків. Нова дата, втім, не може бути пізнішою за 31 березня 2022 року.

Окрім Одеси перевізник також відкриває до середини червня маршрути до Амстердаму, Копенгагену та на Мальту. Розширення географії авіаперевезень відбувається на тлі оголошеного компанією процесу банкрутства, який зараз розглядається в суді. Борг групи Smartwings, частиною якої є «Чеські авіалінії», сягає 780 млн євро.

Як повідомлялось, із 5 березня посадка в літак авіакомпанії можлива лише за наявності негативного антигенного або ПЛР-тесту на коронавірус.

Нагадаємо, у зв’язку з початком літньої навігації Ірландський лоукостер Ryanair запустить рейси за 18 напрямками з Києва та Одеси, ще 37 планується відновити з травня по липень.