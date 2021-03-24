Самогубство на Французькому бульварі: в Одесі поліція знайшла повішеним невідомого чоловіка

Встановлюються обставини події та особа загиблого

Сьогодні, 24 березня, поліція Одеси знайшла повішеним на дереві труп невідомого чоловіка. Його виявили місцеві жителі на схилі, неподалік Французького бульвару.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група територіального відділу поліції. Зовнішніх ознак насилля на тілі небіжчика правоохоронці не виявили. Встановлюються обставини події та особа загиблого.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою «самогубство». Тіло чоловіка буде направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Нагадаємо, 22 березня, в Київському районі Одеси чоловік наклав на себе руки, стрибнувши з 13 поверху багатоповерхівки на вул Академіка Корольова, 56. Як повідомляють очевидці, чоловік не реагував на вмовляння не робити цього вчинку. Довелося викликати поліцію. Але в останній момент, перед тим, як його схопили поліцейські, він стрибнув.