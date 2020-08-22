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    В Одесі вшанували пам’ять загиблих воїнів

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    В Одесі вшанували пам’ять загиблих воїнів
    Фото Думская.net.

    Учасники акції разом з одеськими капеланами вшанували пам’ять загиблих українських воїнів хвилиною мовчання

    Ввечері у п’ятницю, 21 серпня 2020 року, біля пам’ятника Дюку де Рішельє, що в середмісті Одеси, відбулася патріотична акція.

    Волонтери фестивалю і небайдужі одесити виклали з лампадок карту України разом з окупованих Кримом, повідомляє Думская.net.

    Серед присутніх були рідні полеглих на фронті воїнів. Вони тримали портрети Героїв.

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    В Одесі вшанували пам’ять загиблих воїнів
    В Одесі вшанували пам’ять загиблих воїнів
    В Одесі вшанували пам’ять загиблих воїнів
    В Одесі вшанували пам’ять загиблих воїнів
    В Одесі вшанували пам’ять загиблих воїнів
    В Одесі вшанували пам’ять загиблих воїнів
    В Одесі вшанували пам’ять загиблих воїнів
    В Одесі вшанували пам’ять загиблих воїнів
    В Одесі вшанували пам’ять загиблих воїнів
    В Одесі вшанували пам’ять загиблих воїнів
    В Одесі вшанували пам’ять загиблих воїнів
    В Одесі вшанували пам’ять загиблих воїнів
    В Одесі вшанували пам’ять загиблих воїнів
    В Одесі вшанували пам’ять загиблих воїнів
    В Одесі вшанували пам’ять загиблих воїнів
    Фото Думская.net.

    Учасники акції разом з одеськими капеланами вшанували пам’ять загиблих українських воїнів хвилиною мовчання, а військовий оркестр ВМСУ виконав державний гімн.

    Нагадаємо, 11 липня, у Львові вшанували пам’ять загиблих у 2014 році під Зеленопіллям на Луганщині військовослужбовців, серед яких було 19 уродженців Львівщини. Вшанувати пам’ять полеглих прийшли керівники області, родичі, бойові товариші загиблих під Зеленопіллям, волонтери та жителі міста й області.

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