В Одесі вшанували пам’ять загиблих воїнів



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Фото Думская.net.

Учасники акції разом з одеськими капеланами вшанували пам’ять загиблих українських воїнів хвилиною мовчання

Ввечері у п’ятницю, 21 серпня 2020 року, біля пам’ятника Дюку де Рішельє, що в середмісті Одеси, відбулася патріотична акція.

Волонтери фестивалю і небайдужі одесити виклали з лампадок карту України разом з окупованих Кримом, повідомляє Думская.net.

Серед присутніх були рідні полеглих на фронті воїнів. Вони тримали портрети Героїв.

Учасники акції разом з одеськими капеланами вшанували пам’ять загиблих українських воїнів хвилиною мовчання, а військовий оркестр ВМСУ виконав державний гімн.

Нагадаємо, 11 липня, у Львові вшанували пам’ять загиблих у 2014 році під Зеленопіллям на Луганщині військовослужбовців, серед яких було 19 уродженців Львівщини. Вшанувати пам’ять полеглих прийшли керівники області, родичі, бойові товариші загиблих під Зеленопіллям, волонтери та жителі міста й області.