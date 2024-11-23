В Одесі вшанували пам'ять жертв голодоморів в Україні

У радянські часи про це заборонялося згадувати, пам'ять передавалася з вуст в уста, з покоління в покоління

23 листопада в Одесі вшанували пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні. Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Ця трагедія в історії українського народу принесла неймовірні страждання і втрати. У радянські часи про це заборонялося згадувати, пам'ять передавалася з вуст в уста, з покоління в покоління.

23 листопада в Одесі вшанували пам’ять жертв Голодоморів фото: Одеська міська рада

«І сьогодні ми розповідаємо про це голосно, щоб весь світ знав і пам'ятав про мільйони невинних життів, які були знищені внаслідок геноциду, вчиненим радянською владою. Цьогоріч ми знову вшановуємо жертв сталінського геноциду в умовах повномасштабної війни, яка супроводжується геноцидними діями Росії проти українців», – говориться у повідомленні.

Щороку в четверту суботу листопада Україна вшановує пам’ять жертв Голодомору 1932–1933 років і масових штучних голодів 1921–1923 і 1946–1947 років.

Нагадаємо, що у Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі розпочалося богослужіння в пам’ять жертв голодоморів в Україні. Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська взяли участь у молитві.