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Ще одна країна приєдналась до коаліції з повернення депортованих українських дітей

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Ще одна країна приєдналась до коаліції з повернення депортованих українських дітей
Австралія підтримала ініціативу з повернення українських дітей, яких вивезла РФ
фото з відкритих джерел

Австралія приєдналась до числа країн, які працюватимуть над поверненням депортованих Росією українських дітей

Австралія приєдналася до Міжнародної коаліції країн за повернення українських дітей, яких депортувала Росія. Про це повідомляє омбудсмен Дмитро Лубінець.

«Ще одна країна підтримала нас у боротьбі за права українських дітей, які постраждали від незаконного переміщення та депортації. Ми вдячні Австралії за її підтримку та готовність допомогти в поверненні маленьких українців додому», – зазначив Лубінець.

Коаліція з повернення українських дітей є спільною ініціативою України та Канади, що була запущена 2 лютого 2024 року.

Австралія стала 41-ю країною, яка приєдналася до цієї ініціативи.

Нагадаємо, учасники Міністерської конференції з людського виміру Формули миру в Монреалі ухвалили Спільне комюніке, яке затвердило Монреальські зобов’язання. Вони спрямовані на сприяння поверненню всіх полонених і депортованих українців. Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі наголосила, що Катар, Ватикан, Південно-Африканська Республіка, Литва та Об’єднані Арабські Емірати взяли на себе конкретні зобов’язання щодо повернення в Україну депортованих дітей і полонених.

Раніше стало відомо, що Канада готується запровадити новий пакет санкцій проти Росії через незаконну депортацію українців із тимчасово окупованих територій.

Зауважимо, що Норвегія підтримує зняття всіх обмежень на використання Збройними силами України зброї, яку надали міжнародні партнери. Про це під час конференції щодо Формули миру в Монреалі повідомив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде.

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Теги: росія міністр Австралія діти війна Норвегія Україна депортація Лубінець

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