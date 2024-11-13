Як Трамп змінить правила надання допомоги Україні

Трамп буде давати щось у борг, то не під абстрактні реформи

«Базова ідеологема Трампа і його оточення – не «роздавати» гроші американських платників податків іноземним урядам»

Трохи смішно читати від українців про те, як Трамп «вимагатиме справжніх реформ» і щось у нас «контролюватиме».

Підозрюю, що «справжні» і навіть «несправжні» реформи в Україні – це останнє, що хвилює і буде хвилювати Трампа.

Можливо, хтось і справді у нас сподівається, що вони будуть ходити у посольство, вирішувати українські внутрішньополітичні питання, освоювати бюджети на «реформи» через «недержавні організації», але нічого з цього не буде.

Базова ідеологема Трампа і його оточення – не «роздавати» гроші американських платників податків іноземним урядам. Він це повторював не раз і не два. Гроші він нікому роздавати не буде. Ні «громадянському суспільству», ні державам – нікому.

Це, звісно, не означає, що Україна нічого не одержуватиме від США за Трампа, адже проти кредитів він, загалом, нічого не має, що демонстрував неодноразово.

Суто теоретично навіть можна помріяти і про легендарний ленд-ліз, який міг би запустити Трамп (але навряд чи скоро, і навряд чи запустить, поки буде сподіватися на договір з РФ). Бо ця його обіцянка («завалити Україну зброєю, якщо росіяни відмовляться від угоди») була би на 99 відсотків реалізована з юридичної точки зору саме через ленд-ліз. Тобто, у борг.

І коли (і якщо) Трамп буде давати щось у борг, то не під абстрактні «реформи», які його, очевидно, не цікавитимуть, а під гарантії повернення грошей. Гарантії можуть бути різні, а терміни повернення – значними, але діяти він буде лише так.

Загалом, ціла субкультра «професійних реформаторів» може досить скоро у нас вимерти. Вони нікому не будуть потрібними.



