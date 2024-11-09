Росія оштрафувала Google на суму, більшу за обсяг світової економіки

Суд зобов'язав Google відновити канали YouTube, частина з яких була заблокована з 2022 року

Росія оштрафувала американську компанію Google на 20 децильйонів доларів. Таку суму компанії нарахували за відмову платити штрафи за блокування прокремлівських каналів на YouTube. Про це пише CNN.

Так, раніше пропагандистське російське інформагентство ТАСС повідомило, що суд зобов'язав Google відновити канали YouTube, частина з яких була заблокована з 2022 року. Штраф розміром 20 децильйонів доларів у рази більший за обсяг усієї світової економіки.

Речник глави РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков казав, що «навіть не може правильно вимовити цю цифру», і наголосив, що Google «не повинен обмежувати дії російських мовників на своїй платформі».

У Google тим часом заявили, що цивільні судові рішення, включно зі складними штрафами, були накладені на них у зв'язку зі спорами щодо закриття акаунтів, зокрема підсанкційних. Там також зазначили, не вважають, що поточні судові справи матимуть суттєвий негативний вплив на їхню діяльність.

Раніше керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що Google опублікував оновлені супутникові знімки з розташуванням українських військових систем. Пізніше компанія пояснила, що супутникові знімки з оборонною інфраструктурою України, нанесені на оновлені карти, було зроблено понад рік тому та взято із загальнодоступних джерел.

За словами Коваленка, Україна звернулася до офісу Google, щоб виправити ситуацію, адже ворожі пабліки вже почали активно поширювати ці знімки. Пізніше керівник Центру протидії дезінформації заявив, що лише після публічної реакції представники Google зв'язалися з українською стороною.

До слова, Meta розпочала створення власної пошукової системи на базі штучного інтелекту, яка надаватиме актуальні дані про останні події через чат-бот Meta AI.