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Митрополит Київський і всієї України Епіфаній Предстоятель православної церкви України

Ми не можемо собі дозволити втомлюватись

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Епіфаній зустрічався з нашими військовослужбовцями та капеланами
Митрополит Епіфаній

«Війна Росії проти нашого народу і нашої держави у різних формах триває вже кілька століть!»

Ми потроху вже звикаємо до того, що наших захисників, військовослужбовців, називаємо новітніми героями. Не формально, а за суттю, за сенсом свого жертовного служіння вони є для нас героями і тими, хто виявляє найвищий ступінь християнської любові, бо «немає більше від тієї любови, як хто душу свою покладе за друзів своїх» (Ін. 15: 13).

Але пам’ятаймо, що ці герої – насамперед, люди, які складаються з душі і тіла, і їхні сили (і духовні, і фізичні) мають властивість виснажуватись. За місяць виповниться вже 1000 днів лише повномасштабного вторгнення. Ми говоримо про 10 років з початку окупації України, а об’єктивно – ця війна Росії проти нашого народу і нашої держави у різних формах триває вже кілька століть! Тому попри втому, попри все – саме на нашу з вами долю випало поставити крапку раз і назавжди, відійти від цієї імперії зла, від так званого «русского міра», який кремлівська влада так намагається нам нав’язати – навіть кровопролитною війною і фізичним знищенням.

Тому ми не можемо собі дозволити втомлюватись. Ми маємо знаходити сили підтримувати одне одного, надихати, допомагати, підставляти плече нашим братам і сестрам, допомагаючи їм нести їхній важкий хрест. Заради життя, заради правди, заради того, щоби український народ мав майбутнє.

Вчора на Рівненщині вчергове зустрічався з нашими військовослужбовцями та капеланами. Кожна з цих зустрічей для мене – особлива і пам’ятна. Цього разу ми піднесли спільну молитву до Бога та звершили освячення ікон, переносних малих іконостасів, які будуть використовувати наші священники-капелани, звершуючи свою місію в польових умовах.

Прошу Господа, щоби Він оберігав у цій війні кожного нашого захисника і захисницю, кожного капелана. Наша Церква повсякчас підносить молитви за українське військо, український народ. Нехай і надалі Господь допомагає нам торувати цей тернистий шлях правди, волі і свободи – щоби ми нарешті досягли нашої остаточної перемоги і всі разом святкували, радіючи утвердженню в Україні справедливого миру.

Слава Україні! Героям слава!

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна релігія Україна

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