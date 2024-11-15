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Ворог окупував Іллінку та веде штурмові дії на сусідні села – Deep State

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Ворог окупував Іллінку та веде штурмові дії на сусідні села – Deep State
Окупанти захопили Іллінку
Фото: Deep State

Росіяни активно просуваються поблизу Курахово

Росіяни змогли повністю окупувати село Іллінка, яке знаходиться в безпосередній близькості до міста Курахове. Про це повідомляє аналітичний проєкт Deep State на своїй сторінці в Телеграм.

«Втрата Іллінки, якби її не намагалися «утримати» комунікаційники, відкриває ворогу можливості рухатися далі. Зі слів полонених виродків, їх мета – захопити Старі Терни у максимально короткі терміни», – написали аналітики.

Крім того, Deep State повідомляє, що 14 листопада ворога було помічено на околицях Берестків, але його там було знищено. Також малі піхотні групи змогли просунутись до околиць Нової Іллінки.

«Не виключаємо, що хтось переплутав Іллінку Курахівської громади з Іллінкою Мар'їнської громади. До речі, біля останньої на днях був накат, а саме на Романівку, але 79 ОДШБр не залишила шансів ворогу», – звітують аналітики.

Нагадаємо, напередодні Центр стратегічних комунікацій Збройних сил України заперечував, що росіяни захопили Іллінку і сиверджував, що вона перебуває під контролем ЗСУ.

Нагадаємо, аналітичний проєкт DeepState повідомив про нові успішні просування окупаційних військ Росії на сході України: зокрема, росіянам вдалося окупувати Іллінку та увійти до Куп'янська.

Як повідомлялося, дві колони ворожої техніки висунулися з району Лиману Першого в Куп'янськ до траси на Сватове. Одна з них була укомплектована двома МТ-ЛБ, БМП та танком. Російська сторона, отримавши відомості про свої успіхи, намагалася вислати підкріплення, проте українські сили оборони завдали удару по ворогу.

Згодом стало відомо, що на Харківщині росіяни змогли прорватися на околицю міста Куп'янськ та висадити там свій десант. Однак його вдалося ліквідувати.

До слова, Сили оборони України відновили позиції поблизу Часового Яру та відбили спробу ворога штурмувати біля Гуляйполя. Проте фіксується просування російських окупантів поблизу Торецька, Курахового, Вугледара та в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей.

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Теги: росіяни війна росія окупанти окупація ЗСУ Україна

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