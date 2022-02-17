В Одесі зафіксоване рідкісне природне явище (фото)

Явище зеленого променя спостерігається дуже рідко

В Одесі на світанку зафіксували рідкісне явище над морем. Його називають «зеленим променем». Відповідні світлини оприлюднив одесит Євген Моргун на своїй сторінці у Facebook.

«Впіймав учора «класичний» зелений промінь на морі в Одесі, яскраво-зелений спалах до сходу сонця. Полювання вдалося!», – написав одесит.

Що відомо про «зелений промінь»

Зелений промінь – рідкісне оптичне явище: спалах зеленого світла в момент зникнення сонячного диска за горизонтом (зазвичай морським) або появи його з-за обрію. Триває кілька секунд. Явище зеленого променя спостерігається дуже рідко. Воно вимагає дуже добрих погодних умов: чистої та прозорої атмосфери, рівного горизонту, відсутності хмар на ньому, відсутності вітру.

Найчастіше зелений промінь спостерігають моряки. Також відомі спостереження цього явища під час закінчення полярної ночі, коли Сонце не сходить повністю, а лише край підіймається над горизонтом. Тривалість явища становить всього кілька секунд, але можна подовжити його, якщо змінювати власне положення для забезпечення видимості тільки невеличкої частини сонячного диска.

За старовинним морським повір'ям зелений промінь – символ надії та удачі, а моряка який угледів його, очікує щасливе плавання.

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