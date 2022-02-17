  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус
    Новини

    В Одесі зафіксоване рідкісне природне явище (фото)

    Одесит впіймав зелений промінь під час сходу сонця - В Одесі зафіксоване рідкісне природне явище (фото)
    Одесит впіймав зелений промінь під час сходу сонця
    фото: facebook/Evgenij.Morgun

    Явище зеленого променя спостерігається дуже рідко

    В Одесі на світанку зафіксували рідкісне явище над морем. Його називають «зеленим променем». Відповідні світлини оприлюднив одесит Євген Моргун на своїй сторінці у Facebook.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    В Одесі зафіксоване рідкісне природне явище (фото)
    В Одесі зафіксоване рідкісне природне явище (фото)
    В Одесі зафіксоване рідкісне природне явище (фото)
    В Одесі зафіксоване рідкісне природне явище (фото)
    фото: facebook/Evgenij.Morgun

    «Впіймав учора «класичний» зелений промінь на морі в Одесі, яскраво-зелений спалах до сходу сонця. Полювання вдалося!», – написав одесит.

    Що відомо про «зелений промінь»

    Зелений промінь – рідкісне оптичне явище: спалах зеленого світла в момент зникнення сонячного диска за горизонтом (зазвичай морським) або появи його з-за обрію. Триває кілька секунд. Явище зеленого променя спостерігається дуже рідко. Воно вимагає дуже добрих погодних умов: чистої та прозорої атмосфери, рівного горизонту, відсутності хмар на ньому, відсутності вітру.

    Найчастіше зелений промінь спостерігають моряки. Також відомі спостереження цього явища під час закінчення полярної ночі, коли Сонце не сходить повністю, а лише край підіймається над горизонтом. Тривалість явища становить всього кілька секунд, але можна подовжити його, якщо змінювати власне положення для забезпечення видимості тільки невеличкої частини сонячного диска.

    За старовинним морським повір'ям зелений промінь – символ надії та удачі, а моряка який угледів його, очікує щасливе плавання.

    Читайте також:
    Теги: Одеса Facebook природа море
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В Одесі зафіксоване рідкісне природне явище (фото)