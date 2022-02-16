Одеса масштабно відзначила День єднання України (фото, відео)

У святкуванні взяли участь військові, прикордонники та рятувальники

16 лютого Одеса відзначила День єднання України. Про це повідомляє телеканал «Odesa.Live». Біля аеропорту підняли гігантський прапор України, прикордонники заспівали гімн на Потьомкінських сходах, а співробітники ДСНС підняли український прапор на Воронцовському маяку.

До Дня єдності України в порту Одеси на кораблях також підняли державні прапори.

На військовому причалі міста Одеси захід розпочався з урочистого шикування, після чого на кораблях, катерах та суднах забезпечення було піднято державний прапор України, а творчий колектив військових музикантів Центру Військово-музичного мистецтва ВМС ЗС України виконав державний гімн України.

«Сьогодні ми разом з усією країною підняли державні прапори на наших кораблях, частинах і у підрозділах національного флоту. Для нас наш прапор, наш гімн – це символи єдності, державності, символи нашої країни, символи того, що ми з вами всі, від півночі до півдня, від сходу до заходу – єдиний народ, єдина країна», – наголосив під час своєї промови командувач Військово-Морських Сил ЗС України контр-адмірал Олексій Неїжпапа.

Ритуал підняття державного прапору України і виконання державного гімну України також було проведено на кораблях і катерах, які несуть бойове чергування та виконують завдання в Чорному і Азовському морях.

Сьогодні українці по всій країні демонструють єднання, всупереч численним лякання великою війною і повідомленнями про призначенням дати ймовірного вторгнення.

Нагадаємо, указом №53/2022 від 14 лютого президент України Володимир Зеленський заснував 16 лютого 2022 року, (день, який багато хто на Заході називав днем потенційного вторгнення Росії в Україну), нове свято – День єднання українців. Також стало відомо, які заходи відбудуться в Україні до Дня єднання.

Володимир Зеленський опублікував пост у своєму Instagram, у якому разом із дружиною Оленою Зеленською запустив челендж до Дня єднання України.

У День єднання президент України Володимир Зеленський звернувся до українців з промовою. Під час прямого включення телемарафону «UAразом» Зеленський зазначив, що лише разом ми зможемо захистити наш дім.

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