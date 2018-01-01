В Одесі закохані пари одночасно відкрили більше 200 пляшок шампанського
- Сьогодні, 17:04
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фото: Думская
Одеські пари встановили рекорд України
На Ланжероні у Одесі закохані одночасно відкрили 200 пляшок шампанського.
Сталося цього сьогодні, о 14:14, на набережній Ланжерона, повідомляє «Думская».
Учасники акції встановили рекорд України з одночасного відкорковування шампанського. Рекорд був належним чином зафіксований.
Після відкриття пляшок закохані запустили в небо надувні кульки у вигляді сердець.