В Одесі закохані пари одночасно відкрили більше 200 пляшок шампанського

Одеські пари встановили рекорд України

На Ланжероні у Одесі закохані одночасно відкрили 200 пляшок шампанського. Сталося цього сьогодні, о 14:14, на набережній Ланжерона, повідомляє «Думская». Учасники акції встановили рекорд України з одночасного відкорковування шампанського. Рекорд був належним чином зафіксований. Після відкриття пляшок закохані запустили в небо надувні