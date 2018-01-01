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    В Одесі закохані пари одночасно відкрили більше 200 пляшок шампанського

    Одеські пари встановили рекорд України
    На Ланжероні у Одесі закохані одночасно відкрили 200 пляшок шампанського. Сталося цього сьогодні, о 14:14, на набережній Ланжерона, повідомляє «Думская». Учасники акції встановили рекорд України з одночасного відкорковування шампанського. Рекорд був належним чином зафіксований. Після відкриття пляшок закохані запустили в небо надувні
    • Сьогодні, 17:04
    • Розсилка
    фото: Думская

    Одеські пари встановили рекорд України

    На Ланжероні у Одесі закохані одночасно відкрили 200 пляшок шампанського.

    Сталося цього сьогодні, о 14:14, на набережній Ланжерона, повідомляє «Думская».

    Учасники акції встановили рекорд України з одночасного відкорковування шампанського. Рекорд був належним чином зафіксований.

    Після відкриття пляшок закохані запустили в небо надувні кульки у вигляді сердець.

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    В Одесі закохані пари одночасно відкрили більше 200 пляшок шампанського
    В Одесі закохані пари одночасно відкрили більше 200 пляшок шампанського
    В Одесі закохані пари одночасно відкрили більше 200 пляшок шампанського
    В Одесі закохані пари одночасно відкрили більше 200 пляшок шампанського
    В Одесі закохані пари одночасно відкрили більше 200 пляшок шампанського
    В Одесі закохані пари одночасно відкрили більше 200 пляшок шампанського
    В Одесі закохані пари одночасно відкрили більше 200 пляшок шампанського
    В Одесі закохані пари одночасно відкрили більше 200 пляшок шампанського
    В Одесі закохані пари одночасно відкрили більше 200 пляшок шампанського
    В Одесі закохані пари одночасно відкрили більше 200 пляшок шампанського
    В Одесі закохані пари одночасно відкрили більше 200 пляшок шампанського
    В Одесі закохані пари одночасно відкрили більше 200 пляшок шампанського
    В Одесі закохані пари одночасно відкрили більше 200 пляшок шампанського
    В Одесі закохані пари одночасно відкрили більше 200 пляшок шампанського
    В Одесі закохані пари одночасно відкрили більше 200 пляшок шампанського
    В Одесі закохані пари одночасно відкрили більше 200 пляшок шампанського
    В Одесі закохані пари одночасно відкрили більше 200 пляшок шампанського
    В Одесі закохані пари одночасно відкрили більше 200 пляшок шампанського
    В Одесі закохані пари одночасно відкрили більше 200 пляшок шампанського
    В Одесі закохані пари одночасно відкрили більше 200 пляшок шампанського
    фото: Думская

     

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