Мер Одеси Труханов задекларував фірмові годинники та нерухомість

Геннадій Труханов має 5 наручних годинників фірм Rolex, Ulysse Nardin, Patek Philippe, Breguet та A. Lange & Sohne

Міський голова Одеси повідомив у декларації, що зберігає готівкою 5 тисяч доларів, а на банківських рахунках має 391 310 гривень, 2 526 доларів та 17 749 євро

Міський голова Одеси подав податкову декларацію за 2020 рік. Згідно з нею, торік Геннадій Труханов заробив 267 тисяч 139 гривень та задекларував дві нові квартири.

Зокрема Труханов задекларував квартиру площею 149 квадратних метрів та вартістю 1 мільйон 488 тисяч гривень, якою володіє його донька Катерина. Також у неї з'явилося місце для автівки площею 13,3 квадратних метрів за 219 тисяч 192 гривень.

Ще одна квартира площею 296 квадратних метрів та вартістю 4 мільйони 144 тисячі гривень перебуває у спільній власності доньки Аліси Труханової та її матері Тетяни Колтунової.

Також міський голова володіє квартирою площею 131,8 квадратних метрів та 29% житлового будинку площею 252,4 квадратних метри решта (71% належить матері – Марії Трухановій). Також мер задекларував земельну ділянку площею 681 квадратний метр, якою володіє разом із матір'ю. Ще одна ділянка площею 26 тисяч 970 квадратних метрів у селищі Піщанка Вінницької області повністю належить Марії Трухановій.

Міський голова Одеси повідомив у декларації, що зберігає готівкою 5 тисяч доларів, а на банківських рахунках має 391 310 гривень, 2 526 доларів та 17 749 євро.

Крім того, за даними з декларації, Труханов отримав від доньки Катерини подарунок у негрошовій формі вартістю 600 тисяч гривень.

Натомість матір міського голови Марія Труханова володіє 1,3 мільйонами гривень та 233 тисячами доларів готівкою. Також вона має 7 648 гривень й 1 094 доларів США на банківських рахунках.

Додамо, Геннадій Труханов має 5 наручних годинників фірм Rolex, Ulysse Nardin, Patek Philippe, Breguet та A. Lange & Sohne.