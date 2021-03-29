  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус
    Новини

    В Одесі затримала злочинців, які обстріляли та пограбували головного інженера будівельної фірми

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Наразі злодії не зізнаються, де вони сховали більшу частину суми - В Одесі затримала злочинців, які обстріляли та пограбували головного інженера будівельної фірми
    Наразі злодії не зізнаються, де вони сховали більшу частину суми
    фото: з відкритих джерел

    Злодіям може загрожувати 8 до 15 років із конфіскацією майна

    В Одесі 29 березня затримали двох чоловіків, причетних до пограбування головного інженера будівельної фірми. У злочинців виявили не всю суму вкрадених грошей, але вони зізналися у правопорушенні, повідомляє «Думська».

    Наразі злодії не зізнаються, де вони сховали більшу частину суми. Правоохоронці продовжують розслідування.

    У поліції повідомили, що до злочину причетні 30-річний чоловік, який живе в Суворовському районі, та 20-річний хлопець з Бугаївки.

    Під час затримання у них знайшли 164 тисячі гривень. Але, де решта вкраденої суми, вони не зізнаються. Наразі вони перебувають у тимчасовому слідчому ізоляторі. Їм повідомили про підозру у справі про розбій з вчиненням тяжких тілесних ушкоджень. Злодіям може загрожувати 8 до 15 років із конфіскацією майна. Найближчим часом фігурантам справи мають обрати запобіжний захід.

    Нагадаємо, 27 березня двоє невідомих скоїли розбій в Одесі на вулиці Авдєєва-Чорноморського. Вони обстріляли головного інженера з травматичної зброї та вирвали сумку, в якій було пів мільйона гривень. Злочинці втекли на машині, яку потім підпалили та кинули. Потерпілий отримав поранення голови. Його госпіталізували у важкому стані.

    Тим часом, у селищі Лиманське в Одеській області сталася стрілянина, внаслідок чого одна людина загинула. «Поліцейські встановлюють обставини стрілянини в селищі Лиманське на Одещині», – йдеться в повідомленні.

    Внаслідок події одну людину поранено та одну – вбито. На місці події працювала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. З правопорушником проводяться невідкладні слідчі дії.

    Теги: Одеса напад пограбування розслідування стрілянина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies