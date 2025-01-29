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В Одесі затримали дівчат, яких підозрюють у підпалах автівок за гроші

Дарія Демяник
glavcom.ua
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В Одесі затримали дівчат, яких підозрюють у підпалах автівок за гроші
Автівка, яку підпали на замовлення
фото: od.npu.gov.ua

До підпалу можуть бути причетні двоє одеситок 17 та 18 років

В Одесі двох дівчат 17 та 18 років підозрюють у підпалах авто на замовлення. Їх затримали після того, як вони нібито спалили один кросовер та намагались підпалити ще один цивільний автомобіль. Про це 29 січня повідомили у поліції Одещини.

За даними слідства, під час комендантської години загорівся автомобіль Kia, його загасили пожежники і повідомили про це поліцію. Останні встановили, що до підпалу причетні двоє одеситок 17 та 18 років.

«Неповнолітня дівчина під час пошуку «легкого» заробітку в одному з каналів телефонного месенджера була завербована за грошову винагороду здійснювати підпали військових та поліцейських автівок. Також їй дозволили палити будь-яке авто, на яке попередньо слід було наклеїти білий хрест. Погодившись, юначка залучила до співпраці свою 18-річну приятельку», – йдеться у повідомленні.

Затримана у справі про підпал авто в Одесі
Затримана у справі про підпал авто в Одесі
фото: od.npu.gov.ua

У поліції розповіли, що під час першого підпалу дівчата знайшли необхідний автомобіль, позначили його хрестом, облили легкозаймистою рідиною та підпалили. Увесь процес вони зафільмували на телефон як підтвердження. Пізніше в аналогічний спосіб вони хотіли спалити ще одне цивільне авто Renault, але їх затримали.

«У них вилучили паливно-мастильні матеріали, запальничку, липку стрічку та інші речі, заготовлені для підпалу автівки, мобільні телефони з листуваннями із замовником та інші речі, що мають доказове значення у справі», – зазначили правоохоронці.

Друга затримана у справі про підпал авто в Одесі
Друга затримана у справі про підпал авто в Одесі
фото: od.npu.gov.ua

Затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України, за що загрожує де десяти років увʼязнення. Їм обрали запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту.

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Теги: автомобіль Одеса Одещина Національна поліція України

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