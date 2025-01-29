В Одесі затримали дівчат, яких підозрюють у підпалах автівок за гроші
До підпалу можуть бути причетні двоє одеситок 17 та 18 років
В Одесі двох дівчат 17 та 18 років підозрюють у підпалах авто на замовлення. Їх затримали після того, як вони нібито спалили один кросовер та намагались підпалити ще один цивільний автомобіль. Про це 29 січня повідомили у поліції Одещини.
За даними слідства, під час комендантської години загорівся автомобіль Kia, його загасили пожежники і повідомили про це поліцію. Останні встановили, що до підпалу причетні двоє одеситок 17 та 18 років.
«Неповнолітня дівчина під час пошуку «легкого» заробітку в одному з каналів телефонного месенджера була завербована за грошову винагороду здійснювати підпали військових та поліцейських автівок. Також їй дозволили палити будь-яке авто, на яке попередньо слід було наклеїти білий хрест. Погодившись, юначка залучила до співпраці свою 18-річну приятельку», – йдеться у повідомленні.
У поліції розповіли, що під час першого підпалу дівчата знайшли необхідний автомобіль, позначили його хрестом, облили легкозаймистою рідиною та підпалили. Увесь процес вони зафільмували на телефон як підтвердження. Пізніше в аналогічний спосіб вони хотіли спалити ще одне цивільне авто Renault, але їх затримали.
«У них вилучили паливно-мастильні матеріали, запальничку, липку стрічку та інші речі, заготовлені для підпалу автівки, мобільні телефони з листуваннями із замовником та інші речі, що мають доказове значення у справі», – зазначили правоохоронці.
Затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України, за що загрожує де десяти років увʼязнення. Їм обрали запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Коментарі — 0