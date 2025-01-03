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Вибух Tesla Cybertruck у Лас-Вегасі: підозрюваний займався навчанням ЗСУ

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Вибух Tesla Cybertruck у Лас-Вегасі: підозрюваний займався навчанням ЗСУ
Дослідження автівки, що вибухнула, продовжуються
фото із відкритих джерел

37-річний підозрюваний, який, на думку влади, застрелився перед тим, як автомобіль Tesla підірвався у Лас-Вегасі, навчав військових ЗСУ у Німеччині

Підозрюваний у підриві Tesla Cybertruck у Лас-Вегасі 37-річний Меттью Лівельсбергер займався навчанням українських військових у Німеччині, заявив шериф Кевін Макмахілл. За його словами, які передає The Guardian, на момент події американець перебував у США у відпустці.

Макмахілл уточнив, що підозрюваний служив у 10-й групі спеціального призначення і був членом Національної гвардії в армійському резерві. Він був менеджером з розвідки з досвідом роботи у спецпідрозділах.  Цікаво, що Лівельсбергер служив в американській армії, як і Шамсуд-Дін Джаббар, який вчинив теракт у Новому Орлеані. 

«Він служив у висококваліфікованих спецпідрозділах, які працюють у боротьбі з тероризмом за кордоном і навчають партнерів США. Двічі відправлявся в Афганістан, а також служив в Україні, Таджикистані, Грузії та ДР Конго. Нагороджений двома Бронзовими зірками, в тому числі має відзнаки «За мужність», відзначений знаком бойової піхоти, армійською медаллю «За відвагу»», – йдется у статті.

 У четвер у другій половині дня ФБР заявило, що підозрюваним був Лівелсбергер – його військовий квиток було знайдено в автомобілі, а офіційні особи сказали, що татуювання вказують на те, що тіло належало йому – і чекає на тести ДНК, щоб підтвердити це. Слідчі виявили, що автомобіль був наповнений різною вибухівкою, кемпінговим пальним і газовими балончиками.

Співробітник правоохоронних органів повідомив на умовах анонімності, що слідчі дізналися, що Лівелсбергер, можливо, посварився зі своєю дружиною через проблеми в стосунках незадовго до того, як він орендував Tesla та купив зброю.

Раніше стало відомо, шо за версією слідства, вибух автомобіля Tesla Cybertruck біля готелю Trump International 1 січня, ймовірно, був актом самогубства. Про це заявив під час пресконференції шериф Лас-Вегаса Кевін Макмехілл. Слідство встановило, що водій отримав вогнепальне поранення в голову перед тим, як автомобіль вибухнув. За словами шерифа, один із пістолетів, знайдених в автівці, був біля ніг людини за кермом.

Нагадаємо, електромобіль Tesla Cybertruck вибухнув біля вежі обраного президента США Дональда Трампа в Лас-Вегасі 1 січня. Пізніше з'ясувалося, що 37-річний Метью Лівельсбергер був уродженцем міста Колорадо-Спрінгс. Внаслідок інциденту загинула одна людина, постраждали семеро.

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Теги: США поранення Tesla автомобіль водій слідство теракт вибух

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