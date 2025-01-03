Річні продажі електромобілів Tesla впали: названо причину

У 2024 році Tesla поставила 1,79 млн автомобілів, що на 1,1% менше порівняно з попереднім роком

Через зниження попиту на електромобілі Маск переорієнтувався на створення бізнесу безпілотних таксі

Компанія Tesla, очолювана Ілоном Маском, повідомила про зниження річних продажів. Попри привабливі стимули наприкінці року та запуск нового пікапа Cybertruck, залучити достатню кількість клієнтів не вдалося. Основною причиною стала обережність покупців, які побоюються високих витрат на кредити, повідомляє Reuters.

Раніше Маск прогнозував незначне зростання постачання у 2024 році й запропонував акції, зокрема безвідсоткове фінансування та безкоштовну швидку зарядку, щоб підвищити продажі. Проте на Tesla негативно вплинули скорочення субсидій у Європі, популярність гібридів у США та посилення конкуренції, особливо з боку китайської компанії BYD.

Акції Tesla впали приблизно на 6%.

«Скорочення поставок знижує темпи зростання Tesla і зменшує загальний ринок збуту допоміжних послуг компанії, включаючи програмне забезпечення для автономного водіння, зарядки і страхування. Невеликий спад підкреслює, що поточний модельний ряд автомобілів наближається до насичення ринку», – сказав аналітик Morningstar Сет Голдштейн.

Через зниження попиту на електромобілі Маск переорієнтувався на створення бізнесу безпілотних таксі, який, за прогнозами, має підвищити вартість Tesla. Однак, оскільки технологія автономного водіння ще перебуває в розробці й комерціалізація можлива лише через кілька років. Аналітики припускають, що компанія мусить розраховувати на успіх Cybertruck і запуск дешевших версій наявних моделей для досягнення зростання продажів на 20–30% у 2025 році.

У 2024 році Tesla поставила 1,79 млн автомобілів, що на 1,1% менше порівняно з попереднім роком і нижче прогнозованих 1,806 млн.

Водночас Tesla зберегла лідерство над BYD, яка збільшила продажі електромобілів на 12,1%, досягнувши 1,76 млн одиниць завдяки конкурентним цінам і розширенню присутності на ринках Азії та Європи.

Примітно, що в Китаї Tesla змогла змінити глобальну тенденцію, досягнувши рекордних продажів – понад 657 тис. автомобілів, що на 8,8% більше, ніж у 2023 році. Це стало можливим завдяки збільшенню знижок для споживачів на найбільшому автомобільному ринку світу.

Нагадаємо, що Tesla придбала землю для будівництва потужностей заводу Giga Mexico за $100 млн. Компанія здійснила велику угоду, придбавши чотири ділянки землі в мексиканському муніципалітеті Санта-Каталіна, штат Нуево-Леон, загальною площею 1194 га. За даними звітів, на покупку цих ділянок компанія витратила близько $100 млн.

До слова, вибух Tesla Cybertruck біля вежі Трампа стався у середу, 1 січня. За словами глави поліції Лас-Вегаса Кевіна Макмехілла, в результаті загинула одна людина. Крім того, семеро отримали травми. Місцева влада поки не встановила, що стало причиною вибуху і хто його скоїв. Пізніше Макмехілл уточнив, що правоохоронці виявили в Cybertruck, що вибухнув, каністри з бензином і піротехніку.