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Toyota Camry отримала недорогу і економічну версію у спортивному стилі

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Toyota Camry отримала недорогу і економічну версію у спортивному стилі
Toyota Camry Glorious Edition
фото з відкритих джерел

Нова Toyota Camry Glorious Edition витримана у спортивному стилі

У лінійці Toyota Camry 2025 з’явилася нова модифікація Glorious Edition. Седан презентували у Китаї і саме там стартують його продажі за ціною від 202 800 юанів ($27 800). Про це повідомляється на сайті японського автовиробника.

Нова Toyota Camry Glorious Edition витримана у спортивному стилі. Седан отримав скромний аеродинамічний обвіс та 19-дюймові литі диски. Крім того, авто вирізняється чорними решіткою радіатора, спойлером та декором на кузові.

Toyota Camry отримала недорогу і економічну версію у спортивному стилі фото 1

Салон Toyota Camry оздобили шкірою та алькантарою, а ще додали оригінальне підсвічування передньої панелі та дверних карт. Комплектацію Glorious Edition поповнили проєкція на лобове скло, клімат-контроль із розпилювачем парфумів та розширений набір систем безпеки.

Toyota Camry отримала недорогу і економічну версію у спортивному стилі фото 2

Наразі седан Toyota Camry Glorious Edition доступний лише з гібридною установкою, яка поки що недоступна для Camry на інших ринках. 2,0-літрова бензинова четвірка та електромотор сумарно розвивають 197 к. с. Середня витрата пального становить 4,5 л на 100 км.

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Теги: Toyota Toyota Camry автомобіль

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