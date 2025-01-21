Нова Mazda CX-5 2026 засвітилася під час випробувань (фото)

Кросовер отримає сучасні бензинові двигуни та гібридні модифікації

У США помітили новий кросовер Mazda CX-5 третього покоління. Авто проходить тести у Каліфорнії, а його вихід на ринок запланований на початок 2026 року. Про це повідомляє сайт Motor.es.

Кросовер дещо підріс у розмірах фото: Motor.es

Прототип Mazda CX-5 обклеїли камуфляжною плівкою, проте окремі деталі дизайну все ж можна помітити. Кросовер збереже знайомий стиль і силует із довгим капотом.

Крім того, можна помітити, що фірмова решітка радіатора Mazda стане меншою, а фари та ліхтарі – тоншими та більш вигунтими. Також видно, що автомобіль дещо підросте в розмірах.

Поки подробиці про кросовер Mazda CX-5 2026 тримають у секреті. Відомо, що моделі скоротять лінійку і зменшать кількість комплектацій.

Mazda CX-5 зберігає знайомий силует фото: Motor.es

Нова Mazda CX-5 отримає бензинові двигуни наступного покоління Skyactiv-Z. Вони відповідають суворим екостандартам Євро-7, адже доповнені "м’якою" гібридною установкою і мають покращену термоефективність.

До того ж, у лінійці вперше з’явиться гібрид Mazda CX-5. Крім того, пізніше очікується і плагін-гібридна модифікація. Презентація моделі повинна відбутися восени.