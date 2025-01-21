Головна Техно Авто
search button user button menu button

Нова Mazda CX-5 2026 засвітилася під час випробувань (фото)

Дарія Демяник
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Нова Mazda CX-5 2026 засвітилася під час випробувань (фото)
Mazda CX-5 тестують у США
фото: Motor.es

Кросовер отримає сучасні бензинові двигуни та гібридні модифікації

У США помітили новий кросовер Mazda CX-5 третього покоління. Авто проходить тести у Каліфорнії, а його вихід на ринок запланований на початок 2026 року. Про це повідомляє сайт Motor.es.

Кросовер дещо підріс у розмірах
Кросовер дещо підріс у розмірах
фото: Motor.es

Прототип Mazda CX-5 обклеїли камуфляжною плівкою, проте окремі деталі дизайну все ж можна помітити. Кросовер збереже знайомий стиль і силует із довгим капотом.

Крім того, можна помітити, що фірмова решітка радіатора Mazda стане меншою, а фари та ліхтарі – тоншими та більш вигунтими. Також видно, що автомобіль дещо підросте в розмірах.

Поки подробиці про кросовер Mazda CX-5 2026 тримають у секреті. Відомо, що моделі скоротять лінійку і зменшать кількість комплектацій.

Mazda CX-5 зберігає знайомий силует
Mazda CX-5 зберігає знайомий силует
фото: Motor.es

Нова Mazda CX-5 отримає бензинові двигуни наступного покоління Skyactiv-Z. Вони відповідають суворим екостандартам Євро-7, адже доповнені "м’якою" гібридною установкою і мають покращену термоефективність.

До того ж, у лінійці вперше з’явиться гібрид Mazda CX-5. Крім того, пізніше очікується і плагін-гібридна модифікація. Презентація моделі повинна відбутися восени.

Читайте також:

Джерело
Теги: ринок автомобіль Mazda

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Названо найпопулярніші пікапи, які найбільше закуповує українська держава під час війни
Названо найпопулярніші пікапи, які найбільше закуповує українська держава під час війни
Сьогодні, 07:00
Попит на дизельні авто в Україні знизився
Названо найпопулярніші дизельні авто в Україні за 2024 рік
16 сiчня, 17:07
Українці за рік купили майже 24 тисячі гібридів
В Україні продали рекордну кількість гібридів: найпопулярніші моделі
10 сiчня, 18:01
Санкції та військові витрати спричинили обвал на ринку акцій Росії
Хроніки санкцій. Російський ринок нерухомості та акцій на межі кризи
7 сiчня, 18:28
Колишній ведучий «Інтера» зараз проживає в Москві і активно співпрацює з російськими медіа, де поширює антиукраїнську пропаганду
Суд конфіскував майно ексведучого телеканалу «Інтер», який живе в Москві
26 грудня, 2024, 16:25
Мотив нападу досі не з'ясований
Теракт у Німеччині: підозрюваному лікарю висунуто низку обвинувачень
23 грудня, 2024, 02:25
На місці патрульні забезпечують безпеку дорожнього руху
Вантажівка спалахнула на Кільцевій дорозі у Києві: патрульні звернулися до киян
14 сiчня, 18:04
Інфляційні тенденції: стратегії та реальні наслідки
Інфляційні тенденції: стратегії та реальні наслідки
12 сiчня, 19:55
Попит на бензинові авто в Україні залишається високим
Названо найпопулярніші бензинові авто в Україні за 2024 рік
17 сiчня, 21:02

Авто

Нова Mazda CX-5 2026 засвітилася під час випробувань (фото)
Нова Mazda CX-5 2026 засвітилася під час випробувань (фото)
В Україні виріс попит на авто з Китаю. Які самі популярні моделі
В Україні виріс попит на авто з Китаю. Які самі популярні моделі
Названо найпопулярніші пікапи, які найбільше закуповує українська держава під час війни
Названо найпопулярніші пікапи, які найбільше закуповує українська держава під час війни
Стало відомо, на який радикальний крок піде Honda перед злиттям із Nissan
Стало відомо, на який радикальний крок піде Honda перед злиттям із Nissan
Яскравий суперкар Трампа виставили на аукціон (фото, відео)
Яскравий суперкар Трампа виставили на аукціон (фото, відео)
Названо найпопулярніші бензинові авто в Україні за 2024 рік
Названо найпопулярніші бензинові авто в Україні за 2024 рік

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
151K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 січня: ситуація на фронті
103K
США призупиняють всі програми зовнішньої допомоги на 90 днів (оновлено)
52K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 січня 2025
18K
Чим запам'ятається інавгурація Трампа 2025 року?
13K
21 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13K
Трамп на інавгураційному балі розрізав торт шаблею та згадав Кім Чен Ина

Новини

Історик з Гарварду пояснив, на чому будується політика США щодо Росії
Сьогодні, 05:41
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:58
21 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:13
Трамп підписав перші укази на посаді президента США
Вчора, 23:03
Маск показав дивний жест під час виступу на президентському параді Трампа
Вчора, 22:48
Виступ Трампа у переддень інавгурації, смертельна аварія на Буковині: головне за ніч
Вчора, 05:50

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua