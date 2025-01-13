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У Києві 19-річний юнак намагався підпалити взуттєвий магазин: як покарають палія

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Києві 19-річний юнак намагався підпалити взуттєвий магазин: як покарають палія
Юнак облив алкоголем металопластикові двері й підпалив запальничкою
фото: Національна поліція України, Facebook

За клопотанням слідчих суд взяв фігуранта під варту

У Києві 19-річний юнак під час комендантської години, за порушення якої законодавством досі не передбачена відповідальність, облив алкоголем металопластикові двері й підпалив запальничкою. За клопотанням слідчих суд взяв фігуранта під варту. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва. 

До Дніпровського управління поліції на спецлінію 102 надійшло повідомлення від підприємця про те, що невідомий підпалив вхідні двері його взуттєвого магазину. Співробітники поліції задокументували пошкодження та розпочали пошук зловмисника.

Оперативники провели ряд розшукових заходів й невдовзі встановили, що до підпалу причетний 19-річний місцевий мешканець, який проживає в одному з столичних хостелів.

Оперативники провели ряд розшукових заходів й невдовзі встановили, що до підпалу причетний 19-річний місцевий мешканець, який проживає в одному з столичних хостелів
Оперативники провели ряд розшукових заходів й невдовзі встановили, що до підпалу причетний 19-річний місцевий мешканець, який проживає в одному з столичних хостелів
фото: Національна поліція України

Як встановили правоохоронці, молодик вчинив злочин під час комендантської години, за порушення якої законодавством досі не передбачена відповідальність. Фігурант, проходячи повз крамниці, облив металопластикові двері алкоголем й підпалив запальничкою, після чого втік.

Слідчі затримали порушника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу.

Палію загрожує до 10 років позбавлення волі
Палію загрожує до 10 років позбавлення волі
фото: Національна поліція України

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Палію загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Миколаєві сталася пожежа в будівлі районного суду. Як з'ясувалося, її влаштував 18-річний хлопець. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Миколаївській області. Вогнем було пошкоджено кабінет у будівлі судової установи. Пожежу ліквідували рятувальники. З місця події поліцейські вилучили фрагменти горіння та інші речові докази, які направили на експертизу. Правоохоронці встановили, що причиною займання адмінбудівлі став умисний підпал. Зловмисника слідчі затримали у процесуальному порядку. За підпал адмінбудівлі йому загрожує до 10 років ув’язнення.

Раніше повідомлялося, що в Одесі 43-річний місцевий житель підпалив вантажівку через те, що вона заважала йому бачити краєвид з вікна його квартири на першому поверсі. 

Теги: пожежа магазин Київ злочин поліція

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