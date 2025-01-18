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У Кривому Розі затримано двох підлітків, які підпалили автівку військового

Іванна Гончар
glavcom.ua
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У Кривому Розі затримано двох підлітків, які підпалили автівку військового
Наслідки підпалу
фото: Дніпровська обласна прокуратура

За скоєне їм загрожує до 10 років позбавлення волі

У Кривому Розі правоохоронці затримали двох підлітків, які підпалили автівку військовослужбовця ЗСУ. Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура.

«За процесуального керівництва Криворізької південної окружної прокуратури повідомлено про підозру двом 14-річним підліткам в умисному пошкодженні чужого майна шляхом підпалу за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 КК України)», – йдеться у повідомленні.

У Кривому Розі затримано двох підлітків, які підпалили автівку військового фото 1

Як встановило слідство, підозрювані у месенджері встановили зв’язок з невідомою особою, яка запропонувала за грошову винагороду підпалити автомобілі, що належать військовим ЗСУ або мають символіку збройних формувань.

Відомо, що ввечері 14 січня 2025 року хлопці облили легкозаймистою речовиною та підпалили автівку військового. Свої дії зафільмували на мобільний телефон. Під час обшукку у зловмисників вилучено запальничку та мобільні телефони.

У Кривому Розі затримано двох підлітків, які підпалили автівку військового фото 2

Наразі їм обрано запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту. За скоєне їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

До слова, 18 серпня 2024 року на стоянці хлопець, маючи пляшку з бензином, підпалив автомобіль військовослужбовця. На судовому засіданні обвинувачений розповів, що в Telegram йому написала невідома людина і запропонувала за 2000 доларів США підпалили автомобіля кольору хакі.

За матеріалами справи, палій є учнем 11 класу сільської школи. Обвинуваченого засудили до п’яти років позбавлення волі умовно, звільнивши з іспитовим строком два роки.

На період випробувального строку хлопцю, зокрема, забороняється залишати місце проживання із 19:00 до 06:00 години, а також користуватися месенджером Telegram.

Раніше ми повідомляли, що правоохоронці викрили чоловіка, який планував у Вінниці підпали автомобілів військових. Йому обрано запобіжний захід.  Підозрюваний знайшов у соціальних мережах обліковий запис, який обіцяв грошову винагороду за підпали різних об'єктів на всій території України. Чоловік повідомив про готовність та можливість виконувати завдання.

Під час листування російський координатор наказав підозрюваному за $700 підпалити автомобілі ЗСУ, які розташовані на території однієї з військових частин Вінниці. Надалі він отримав інструкції та розпочав підготовку до вчинення злочину, однак правоохоронці дізналися про наміри чоловіка та затримали його.

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Теги: прокуратура ЗСУ телефон Кривий Ріг слідство військові автомобіль

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