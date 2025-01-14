На Дніпропетровщині двоє чоловіків побили пенсіонера посеред дороги

Невідомі чоловіки побили літнього чоловіка через те, що він нібито зачепив їхнє авто

У Кам'янському двоє чоловіків побили пенсіонера прямо на проїжджій частині через те, що він нібито зачепив їхнє авто. Водійка маршрутки зняла інцидент на відео. Поліція Камʼянського вже відреагувала на конфлікт та відкрила кримінальне провадження за статтею про хуліганство.

Подія сталась 10 січня. Чоловіки зупинили автомобіль пенсіонера, витягнули його з машини та почали по черзі наносити йому удари. Рознімати бійку кинулася водійка і пасажири маршрутки, що саме проїзжала повз. Коли ж чоловіки побачили, що їх знімають на відео, то почали погорожувати свідкам розправою.

Під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили відео бійки чоловіків посеред дороги. Відкрито кримінальне провадження за статтею про хуліганство. У ході проведення першочергових оперативних та слідчих дій працівники поліції встановили деяких учасників конфлікту. На даний час з ними проводяться слідчі дії.

Також правоохоронці просять відгукнутися свідків або очевидців злочину.

До слова, у коментарях під цим відео мешканці Кам’янського зазначають, що один з фігурантів побиття – це особистий охоронець ексмера Камʼянського Станіслава Сафронова. Пишуть, що він вже фігурував у справах за розбійні напади та незаконний обіг зброї.

Нагадаємо, що столичні правоохоронці затримали чоловіка, який під час побутового конфлікту до смерті забив свою 72-річну матір.