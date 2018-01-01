В одеській міськраді працюватиме Дарт Вейдер

Помічницею одного з одеських депутатів стала жінка з ім'ям персонажа «Зоряних війн»

В міській раді Одеси відтепер на посаді помічниці депутата працюватиме Вейдер Дарт Олександрівна. Про це повідомляє «Думська» з посиланням на джерела у муніципалітеті. Посвідчення на ім'я центрального песонажа кіноепопеї «Зоряні війни» Дарта Вейдера підписав вчора секретар зборів Олексій Потапський. [READ_MORE]