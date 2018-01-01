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    В одеській міськраді працюватиме Дарт Вейдер

    Помічницею одного з одеських депутатів стала жінка з ім'ям персонажа «Зоряних війн»
    В міській раді Одеси відтепер на посаді помічниці депутата працюватиме Вейдер Дарт Олександрівна. Про це повідомляє «Думська» з посиланням на джерела у муніципалітеті. Посвідчення на ім'я центрального песонажа кіноепопеї «Зоряні війни» Дарта Вейдера підписав вчора секретар зборів Олексій Потапський. [READ_MORE]
    • Сьогодні, 18:01
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    Фото: Думская

    Помічницею одного з одеських депутатів стала жінка з ім'ям персонажа «Зоряних війн»

    В міській раді Одеси відтепер на посаді помічниці депутата працюватиме Вейдер Дарт Олександрівна. Про це повідомляє «Думська» з посиланням на джерела у муніципалітеті.

    Посвідчення на ім'я центрального песонажа кіноепопеї «Зоряні війни» Дарта Вейдера підписав вчора секретар зборів Олексій Потапський.

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    Нагадаємо, 19 січня в центрі Одеси у поліцейських стріляв член «партії Сталіна», який в 2010-му намагався балотуватися в мери Одеси, а роком раніше навіть викликав тодішнього міського голову Едуарда Гурвіца на дуель — приїжджав до муніципалітету на коні з мечем в руці.

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