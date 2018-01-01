В Одеській області циркулює агресивний вид кору, якого немає в інших регіонах

Генотип вірусу кору B3 (Kabul) фіксують лише на Одещині

В Одеській області, на відміну від інших областей України, циркулює агресивний генотип вірусу кору B3 (Kabul), який провокує ускладнення та високий рівень захворюваності серед населення. Про це повідомляє прес-центр Одеської обласної державної адміністрації. «Важка ситуація з кору ускладнюється тим, що в регіоні генотип



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Генотип вірусу кору B3 (Kabul) фіксують лише на Одещині

В Одеській області, на відміну від інших областей України, циркулює агресивний генотип вірусу кору B3 (Kabul), який провокує ускладнення та високий рівень захворюваності серед населення. Про це повідомляє прес-центр Одеської обласної державної адміністрації.

«Важка ситуація з кору ускладнюється тим, що в регіоні генотип вірусу відрізняється від усієї країни. Ми віддавали зразки у Національну лабораторію України. Підтвердили більш агресивний генотип вірусу кору B3 (Kabul) тільки на території Одеської області. Через це для нас надважливо, щоб максимальна кількість людей зробили щеплення. Взагалі, у травні 2017 року охоплення імунізацією складало лише 20 %.

Ми провели широкомасштабну інформаційну кампанію: ефіри, прес-конференції, робота в районах, у закладах освіти. Відтак, ми довели колективний імунітет до 93%. Зараз ми чекаємо ще додатково 9000 доз вакцини», — зауважив голова ОДА Максим Степанов.

Зазначається, що в інших областях України циркулюють європейські зразки вірусу D8. І лише в Одеській області, окрім D8, виявили B3 (Kabul), який характеризується високою патогенністю та вірулентністю. Його агресивність дає високий рівень захворюваності та летальності. Такі результати були лабораторно підтверджені у Копенгагені.