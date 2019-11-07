В Одеській області змінять керівників районів (список)

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Кадрові зміни поки що відбудуться в 21 з 26 районів області

За поданням президента України Кабінет міністрів на своєму засіданні 6 листопада погодив кандидатури голів райдержадміністрацій у шести областях України, зокрема і в Одеській області.

Якщо президентом України не буде внесено зміни до списку, то головами РДА в Одеській області найближчим часом можуть стати:

Байлук Денис Олександрович - Арцизька РДА

Головін Юрій Семенович - Березівська РДА

Яцишина Ганна Анатоліївна - Білгород-Дністровська РДА

Романенко Андрій Анатолійович - Біляєвська РДА

Кучмійов Андрій Володимирович - Болградська РДА

Дем’яненко Олександр Сергійович - Великомихайлівська РДА

Муравенко Антон Олександрович - Захарівська РДА

Кір’як Роман Васильович - Іванівська РДА

Тодорова Наталія Іванівна - Ізмаїльска РДА

Семенюк Вячеслав Сергійович - Кілійська РДА

Крісанов Дмитро Валерійович - Кодимська РДА

Чекал Микола Пилипович - Лиманська РДА

Бамбура Геннадій Васильович - Любашівська РДА

Драган Денис Ігоревич - Миколаївська РДА

Драгомарецький Віталій Леонідович - Подільська РДА

Приходько Сергій Миколайович - Роздільнянська РДА

Степаненко Сергій Васильович - Савранська РДА

Кабатов Євген Олександрович - Саратська РДА

Орехівський Володимир Данилович - Тарутинська РДА

Чечило Андрій Володимирович - Татарбунарська РДА