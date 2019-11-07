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    В Одеській області змінять керівників районів (список)

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    В Одеській області змінять керівників районів (список)
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    Кадрові зміни поки що відбудуться в 21 з 26 районів області

    За поданням президента України Кабінет міністрів на своєму засіданні 6 листопада погодив кандидатури голів райдержадміністрацій у шести областях України, зокрема і в Одеській області.

    Якщо президентом України не буде внесено зміни до списку, то головами РДА в Одеській області найближчим часом можуть стати:

    • Байлук Денис Олександрович - Арцизька РДА
    • Головін Юрій Семенович - Березівська РДА
    • Яцишина Ганна Анатоліївна - Білгород-Дністровська РДА
    • Романенко Андрій Анатолійович - Біляєвська РДА
    • Кучмійов Андрій Володимирович - Болградська РДА
    • Дем’яненко Олександр Сергійович - Великомихайлівська РДА
    • Муравенко Антон Олександрович - Захарівська РДА
    • Кір’як Роман Васильович - Іванівська РДА
    • Тодорова Наталія Іванівна - Ізмаїльска РДА
    • Семенюк Вячеслав Сергійович - Кілійська РДА
    • Крісанов Дмитро Валерійович - Кодимська РДА
    • Чекал Микола Пилипович - Лиманська РДА
    • Бамбура Геннадій Васильович - Любашівська РДА
    • Драган Денис Ігоревич - Миколаївська РДА
    • Драгомарецький Віталій Леонідович - Подільська РДА
    • Приходько Сергій Миколайович - Роздільнянська РДА
    • Степаненко Сергій Васильович - Савранська РДА
    • Кабатов Євген Олександрович - Саратська РДА
    • Орехівський Володимир Данилович - Тарутинська РДА
    • Чечило Андрій Володимирович - Татарбунарська РДА
    • Гордієнко Петро Іванович - Ширяївська РДА
    ЗМІ Володимир Зеленський
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