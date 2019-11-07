В Одеській області змінять керівників районів (список)
Кадрові зміни поки що відбудуться в 21 з 26 районів області
За поданням президента України Кабінет міністрів на своєму засіданні 6 листопада погодив кандидатури голів райдержадміністрацій у шести областях України, зокрема і в Одеській області.
Якщо президентом України не буде внесено зміни до списку, то головами РДА в Одеській області найближчим часом можуть стати:
- Байлук Денис Олександрович - Арцизька РДА
- Головін Юрій Семенович - Березівська РДА
- Яцишина Ганна Анатоліївна - Білгород-Дністровська РДА
- Романенко Андрій Анатолійович - Біляєвська РДА
- Кучмійов Андрій Володимирович - Болградська РДА
- Дем’яненко Олександр Сергійович - Великомихайлівська РДА
- Муравенко Антон Олександрович - Захарівська РДА
- Кір’як Роман Васильович - Іванівська РДА
- Тодорова Наталія Іванівна - Ізмаїльска РДА
- Семенюк Вячеслав Сергійович - Кілійська РДА
- Крісанов Дмитро Валерійович - Кодимська РДА
- Чекал Микола Пилипович - Лиманська РДА
- Бамбура Геннадій Васильович - Любашівська РДА
- Драган Денис Ігоревич - Миколаївська РДА
- Драгомарецький Віталій Леонідович - Подільська РДА
- Приходько Сергій Миколайович - Роздільнянська РДА
- Степаненко Сергій Васильович - Савранська РДА
- Кабатов Євген Олександрович - Саратська РДА
- Орехівський Володимир Данилович - Тарутинська РДА
- Чечило Андрій Володимирович - Татарбунарська РДА
- Гордієнко Петро Іванович - Ширяївська РДА