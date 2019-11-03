У МВС пояснили малі терміни виконавцям злочину у справі Гандзюк



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Активістка Катерина Гандзюк

Виконавець і організатор злочину Сергій Торбін отримав покарання у вигляді 6,5 років позбавлення волі

Слідчі Національної поліції провели у рамках своїх повноважень всі необхідні оперативно-розшукові заходи та слідчі дії у справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

«Після нападу на херсонську активісту і чиновницю міської ради Катерину Гандзюк слідчі поліції провели необхідні слідчі дії та експертизи. В ході розслідування вдалося встановити групу організаторів та виконавців злочину. А також місце, де придбали кислоту, якою і облили Гандзюк. Виконавці злочину були затримані і наразі відбувають покарання», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що виконавець і організатор злочину Сергій Торбін отримав покарання у вигляді 6,5 років позбавлення волі. Інші двоє учасників цього угруповання отримали, відповідно, 3 і 4 роки тюремного ув’язнення.

Як пояснюють у МВС, такі малі терміни виконавцям злочину обумовлені тим, що вони дали зізнання, уклали угоду з прокурором, співпрацювали зі слідством і розповіли, хто причетний до цього злочину. Це дозволило слідству виявити головних організаторів і оголосити раніше судимого за вбивство Олексія Левіна у розшук, підкреслили у відомстві.

Зазначається, що після смерті потерпілої Генеральна прокуратура ініціювала передачу справи слідчим Служби безпеки України, які повинні встановити замовників убивства Катерини Гандзюк. Відповідні матеріали справи поліція передала СБУ 5 листопада 2018 року.

Як повідомлялося, 31 липня 2018 року активістку Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою біля під’їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада померла.