В Одесі іноземці знімали військову частину з безпілотника

Співробітники Держприкордонслужби й СБУ провели з громадянами Індії фільтраційні заходи

Патрульні військового містечка Одеського загону Морської охорони 5 квітня ввечері виявили малий літальний апарат, що кружляв над розташуванням військової частини. Про це повідомляє Державна прикордоння служба України.

Спеціальна група реагування вже за кілька хвилин виявила двох осіб – чоловіка та жінку, із пультом керування БПЛА. Особи не мали при собі документів та повідомили, що є громадянами Індії й навчаються в медичному виші. Під час з’ясування обставин іноземці пояснили, що захоплюються фотовідеозйомкою, а про режимні обмеження в контрольованому прикордонному районі нібито нічого не знали.

Співробітники Держприкордонслужби й СБУ провели з громадянами Індії фільтраційні заходи, а також пояснили необхідність дотримання прикордонного режиму й порядок проведення аерофотовідеозйомки.

Для встановлення осіб та притягнення до відповідальності осіб передано представникам Нацполіції. В подальшому про скоєне правопорушення повідомлено і Державіаслужбу. В діях іноземців вбачаються ознаки правопорушення за ст. 111 КУпАП (Порушення правил безпеки польотів).

Нагадуємо, що відповідно до «Додаткових тимчасових режимних обмежень у контрольованих прикордонних районах», затверджених наказом МВС України від 08.09.2015 № 1075, здійснення будь-яких польотів легкомоторних літальних апаратів, квадрокоптерів, повітряних безмоторних засобів пересування тощо, а також стрибки з усіх видів парашутів заборонені без завчасного, не пізніше ніж за 24 години до початку їх проведення, інформування підрозділу охорони державного кордону, у зоні відповідальності якого проводяться польоти.

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