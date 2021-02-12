Вінницький суд розгляне справу про привласнення понад 19 млн грн бюджетних коштів
Досудове розслідування у справі здійснювали слідчі ДБР за оперативного супроводження Управління СБУ
У Вінниці до суду скерували обвинувальний акт щодо чотирьох осіб, яких підозрюють у привласненні бюджетних коштів в особливо великих розмірах.
Про це повідомляє Depo.Вінниця з посиланням на пресслужбу військової прокуратури Центрального регіону України.
Досудове розслідування у справі здійснювали слідчі ДБР за оперативного супроводження Управління СБУ у Вінницькій області.
За даними військової прокуратури, злочинна група привласнила бюджетні кошти у сумі 19 111 769,1 грн, виділені на будівництво дороги на охоронному периметрі технічної території військової частини, що дислокована у Вінницькій області.
До суду скеровано обвинувальний акт, поки що, щодо чотирьох учасників групи. Її організатора оголошено в розшук, матеріали щодо нього виділено в окреме провадження.
У військовій прокуратурі також зазначають, що нині триває судовий розгляд справи щодо командира частини – полковника ЗСУ, завдяки недбалості якого злочинній групі вдалося привласнити бюджетні кошти. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 7 років. Іншим фігурантам – від 8 до 15 років.
Нагадаємо, в Одесі старшого державного інспектора митного посту затримали під час отримання грошей від імпортерів товарів.