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    Вінницький суд розгляне справу про привласнення понад 19 млн грн бюджетних коштів

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    До суду скеровано обвинувальний акт, поки що, щодо чотирьох учасників групи - Вінницький суд розгляне справу про привласнення понад 19 млн грн бюджетних коштів
    До суду скеровано обвинувальний акт, поки що, щодо чотирьох учасників групи
    фото: vn.depo.ua

    Досудове розслідування у справі здійснювали слідчі ДБР за оперативного супроводження Управління СБУ

    У Вінниці до суду скерували обвинувальний акт щодо чотирьох осіб, яких підозрюють у привласненні бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

    Про це повідомляє Depo.Вінниця з посиланням на пресслужбу військової прокуратури Центрального регіону України.

    Досудове розслідування у справі здійснювали слідчі ДБР за оперативного супроводження Управління СБУ у Вінницькій області.

    За даними військової прокуратури, злочинна група привласнила бюджетні кошти у сумі 19 111 769,1 грн, виділені на будівництво дороги на охоронному периметрі технічної території військової частини, що дислокована у Вінницькій області.

    До суду скеровано обвинувальний акт, поки що, щодо чотирьох учасників групи. Її організатора оголошено в розшук, матеріали щодо нього виділено в окреме провадження.

    У військовій прокуратурі також зазначають, що нині триває судовий розгляд справи щодо командира частини – полковника ЗСУ, завдяки недбалості якого злочинній групі вдалося привласнити бюджетні кошти. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 7 років. Іншим фігурантам – від 8 до 15 років.

    Нагадаємо, в Одесі старшого державного інспектора митного посту затримали під час отримання грошей від імпортерів товарів.

    Теги: Вінниця корупція
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