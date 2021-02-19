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    ВМС України в морі під Одесою провели навчання

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    Екіпаж катера проводив тренування по боєготовності - ВМС України в морі під Одесою провели навчання
    Екіпаж катера проводив тренування по боєготовності
    фото: uc.od.ua

    Під час навчання проводилися практичні артилерійські стрільби

    Напередодні в Чорному морі неподалік від Одеси пройшли артилерійські навчання за участю патрульного катера «Слов'янськ» ВМС України.

    Про це повідомляє Одеський кур’єр.

    Патрульний катер ВМС України «Слов'янськ» типу «Айленд» вийшов в море з Одеси в морозну сонячну погоду і провів навчання.

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    ВМС України в морі під Одесою провели навчання
    ВМС України в морі під Одесою провели навчання
    ВМС України в морі під Одесою провели навчання

    Під час навчання відпрацьовувалися експериментальні курсові завдання і проводилися практичні артилерійські стрільби. Також екіпаж катера проводив тренування з боєготовності, з боротьбі за живучість під час пожежі, з аварійного ушкодження і попаданні води в корпус. Крім цього, проводилися навчання з протидії підводним диверсантам.

    Нагадаємо, Росія перетворила окупований Крим на найпотужнішу військову базу.

    Теги: Чорне море Одещина ВМС
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