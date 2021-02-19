ВМС України в морі під Одесою провели навчання

Під час навчання проводилися практичні артилерійські стрільби

Напередодні в Чорному морі неподалік від Одеси пройшли артилерійські навчання за участю патрульного катера «Слов'янськ» ВМС України.

Про це повідомляє Одеський кур’єр.

Патрульний катер ВМС України «Слов'янськ» типу «Айленд» вийшов в море з Одеси в морозну сонячну погоду і провів навчання.

Під час навчання відпрацьовувалися експериментальні курсові завдання і проводилися практичні артилерійські стрільби. Також екіпаж катера проводив тренування з боєготовності, з боротьбі за живучість під час пожежі, з аварійного ушкодження і попаданні води в корпус. Крім цього, проводилися навчання з протидії підводним диверсантам.

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