РФ створила схему для вербування мігрантів на війну в Україні – британська розвідка

У 2023 році Росія створювала онлайн-оголошення про прийом на роботу, спеціально призначені для громадян сусідніх країн

Росія пропонує іноземцям вступити в «спеціальний» підрозділ армії зі значно більшими зарплатами та кращими умовами

Російська Федерація продовжує рекламувати та вербувати іноземних громадян для вступу до лав російської армії для участі у бойових діях в Україні. Їх оправляють не у «спеціальні», а у звичайні підрозділи на фронті. Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії.

Як зазначається в повідомленні, в останній листівці, написаній англійською мовою, іноземцям пропонується вступити в «спеціальний» підрозділ російської армії та вказується щомісячна зарплата у $2,2 тис., видача $2 тис., російський паспорт, безкоштовне медичне обслуговування та навчання.

За даними британської розвідки, у середині 2023 року були поширені онлайн-оголошення про прийом на роботу, спеціально призначені для громадян сусідніх країн, таких як Вірменія та Казахстан, із щомісячними пропозиціями заробітної плати у розмірі $1973 та виплатами у розмірі $5140.

Крім того, протягом 2023 року Росія також зверталася до мігрантів із Центральної Азії всередині Росії. Нещодавно з'явилися повідомлення про те, що мігрантів з Індії та Непалу завербували і відправили воювати в Україну.

«Цілком ймовірно, що багато хто з завербованих є не професійними солдатами, а робітниками-мігрантами, і їх змушували воювати під хибним приводом або пропонуючи фінансові стимули», – йдеться в повідомленні.

Чисельність іноземних громадян у збройних силах Росії, швидше за все, буде невелика і вони будуть інтегровані до штатних, а не до «спеціальних» підрозділів.

«Росія, ймовірно, бажає уникнути подальших непопулярних заходів внутрішньої мобілізації, і, враховуючи значні втрати (нині вони оцінюються в 913 осіб на день), Росії необхідно продовжувати вивчати всі можливості вербування, щоб підтримувати високі темпи припливу людей», – зазначило відомство.

Нагадаємо, через розпочату війну та мобілізацію Росія набирає некваліфікованих лікарів з Африки у зв'язку з браком персоналу.

До слова, у Росії 1 квітня розпочався весняний призов. В його межах на строкову службу буде призвано 150 тис. солдатів у віці від 18 до 30 років.