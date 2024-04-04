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Окупанти припинили штурмові дії на Куп’янському напрямку – Генштаб

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Окупанти припинили штурмові дії на Куп’янському напрямку – Генштаб
Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра
фото: Facebook/Генштаб

Протягом доби зафіксовано 57 бойових зіткнень

Триває 771-ша перша доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Протягом доби зафіксовано 57 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав двох ракетних та 61 авіаційний удар, здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Волфине Сумської області та Огірцеве Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Попівка Чернігівської області; Бачівськ та Уланове Сумської області.

На Куп’янському напрямку

Ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів, зокрема Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка Харківської області.

На Лиманському напрямку

Нашими воїнами відбито чотири атаки противника в районі населених пунктів Терни та Ямполівка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське Луганської області та Терни¸ Ямполівка, Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку

Нашими воїнами відбито понад 20 атак в районах населених пунктів Білогорівка, Верхньокам’янка Луганської області; Спірне, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. Противник також завдав авіаційних ударів в районі населеного пункту Дружба Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів, зокрема Богданівка, Калинівка, Часів Яр Донецької області.

На Авдіївському напрямку

Нашими захисниками відбито дві атаки в районах населених пунктів Первомайське та Невельське Донецької області, де ворог намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Олександропіль, Очеретине, Керамік, Новобахмутівка та Бердичі Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Новокалинове, Новобахмутівка, Семенівка, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Велика Новосілка та Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, 19 разів намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційних ударів в районі населеного пункту Володимирівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 10 населених пунктів, серед них Георгіївка, Парасковіївка, Костянтинівка, Вугледар Донецької області.

На Оріхівському напрямку

Протягом доби ворог, за підтримки авіації, здійснив три невдалі спроби атакувати позиції наших військ в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та північно-західніше Вербового Запорізької області. Також завдав авіаційних ударів в районі Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Полтавка, Малинівка, Червоне та Щербаки Запорізької області.

На Херсонському напрямку

Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено п'ять атак на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Золота Балка, Кізомис, Антонівка Херсонської області.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по одному району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, двох артилерійських системах, одній радіолокаційній станції, одній станції РЕБ та двох засобах ППО противника.

Як повідомлялося, Росія практично повністю відновила свої збройні сили після значних втрат під час вторгнення в Україну.

До слова, генсек НАТО Єнс Столтенберг назвав потенційні сценарії війни в Україні.

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Теги: війна окупанти ЗСУ Харківщина Генштаб

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