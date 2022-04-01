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    Окупанти завдали ракетного удару по Одещині

    Внаслідок обстрілу є поранені - Окупанти завдали ракетного удару по Одещині
    Внаслідок обстрілу є поранені
    фото з відкритих джерел

    Три ракети запущені з окупованого Криму

    Увечері 1 квітня окупанти вдарили по Одещині з ракетного комплексу «Іскандер». Про це повідомив голова Одеської військової адміністрації Максим Марченко.

    «Із окупованого Криму війська РФ випустили три ракети по населеному пункту в Одеському районі, є травмовані», – сказав Марченко.

    Голова ОВА пообіцяв помститися ворогам.

    Напередодні стало відомо, що окупанти готуються вдарити по Одесі крилатами ракетами (відео).

    Також на Одещині викрито канал переправлення чоловіків через кордон.

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    Теги: росія окупанти війна Одещина Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти завдали ракетного удару по Одещині