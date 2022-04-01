Окупанти завдали ракетного удару по Одещині

Три ракети запущені з окупованого Криму

Увечері 1 квітня окупанти вдарили по Одещині з ракетного комплексу «Іскандер». Про це повідомив голова Одеської військової адміністрації Максим Марченко.

«Із окупованого Криму війська РФ випустили три ракети по населеному пункту в Одеському районі, є травмовані», – сказав Марченко.

Голова ОВА пообіцяв помститися ворогам.

Напередодні стало відомо, що окупанти готуються вдарити по Одесі крилатами ракетами (відео).

Також на Одещині викрито канал переправлення чоловіків через кордон.

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