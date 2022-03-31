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    Події в Україні

    Окупанти готуються вдарити по Одесі крилатами ракетами (відео)

    Окупанти готуються вдарити по Одесі крилатами ракетами (відео)
    фото з відкритих джерел

    У військово-морській базі Севастополь завершено поповнення боєкомплекту КРМБ типу «Калібр»

    Росіяни провели доукомплектування фрегату «Адмірал Макаров» у Севастополі крилатими ракетами. Про це повідомив у сьогоднішньому ранковому зверненні до жителів регіону спікер Одеської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Братчук.

    «У військово-морській базі Севастополь завершено поповнення боєкомплекту КРМБ типу «Калібр» на фрегаті «Адмірал Макаров». Щодо ракети «Калібр»: вона летить зі швидкістю понад 800 км. на год. та має завчасно запрограмовану локацію», зазначає речник ОВА Сергій Братчук.

    Як раніше повідомлялося, Росія замінувала рекомендовані шляхи від Босфору до Одеси і збрехала, що це українські міни.

    Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що на Донбасі ЗСУ готуються дати відсіч ворогу.

    Триває 36-та доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. На території Білорусі зафіксовано переміщення військової техніки збройних сил РФ. На залишених ворогом територіях Київської області фіксуються непоодинокі випадки мінування території та будівель місцевих жителів.

    Угруповання Сил оборони продовжує ведення оборонної операції на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках. На всіх напрямках противник успішно стримується Збройними силами України, на окремих - наші війська здійснюють успішні контратаки.

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    Теги: росія окупанти Одеса війна Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти готуються вдарити по Одесі крилатами ракетами (відео)