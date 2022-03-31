Окупанти готуються вдарити по Одесі крилатами ракетами (відео)

У військово-морській базі Севастополь завершено поповнення боєкомплекту КРМБ типу «Калібр»

Росіяни провели доукомплектування фрегату «Адмірал Макаров» у Севастополі крилатими ракетами. Про це повідомив у сьогоднішньому ранковому зверненні до жителів регіону спікер Одеської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Братчук.

«У військово-морській базі Севастополь завершено поповнення боєкомплекту КРМБ типу «Калібр» на фрегаті «Адмірал Макаров». Щодо ракети «Калібр»: вона летить зі швидкістю понад 800 км. на год. та має завчасно запрограмовану локацію», – зазначає речник ОВА Сергій Братчук.

Як раніше повідомлялося, Росія замінувала рекомендовані шляхи від Босфору до Одеси і збрехала, що це українські міни.

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