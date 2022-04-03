Ракетний удар завдали по інфраструктурному об’єкту

Одесу атакували з повітря, у деяких районах пожежа. Частину ракет збили ППО. Про це повідомили у пресслужбі оперативного командування «Південь». Одеситам радять закрити вікна. Містян також просять не публікувати у соцмережах фото та відео наслідків атаки.

Ракетний удар завдали по інфраструктурному об’єкту, повідомив депутат міської ради Петро Обухов

Нагадаємо, вибухи пролунали в Одесі уранці 3 квітня після оголошення повітряної тривоги.

Велика Британія наполягає на тому, щоб озброїти Україну протикорабельними ракетами, які допоможуть потопити російські військові кораблі. Це також допоможе уникнути обстрілу прибережних міст із моря.

1 квітня окупанти завдали ракетного удару по Одещині. Три ракети були запущені з окупованого Криму.

Крім того, окупанти не влучили в цілі завдяки вчасному та ефективному реагуванню сил протиповітряної оборони.

Раніше стало відомо, що окупанти готуються вдарити по Одесі крилатами ракетами (відео).

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