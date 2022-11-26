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Ворог проводить розвідку на Одещині. «Південь» назвав мету

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ворог проводить розвідку на Одещині. «Південь» назвав мету
Окупанти намагаються розвідати розташування українських систем ППО на Одещині
фото ілюстративне

ЗСУ не виключають проведення диверсійно-розвідувальної роботи ворога із використанням водолазних груп

Одеська область і сам обласний центр залишаються в пріоритетах ворога, незважаючи на посунення лінії фронту суттєво на схід після деокупації правобережжя. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

«Регіон має вихід до Чорного моря, де присутнє на бойовому чергуванні досить суттєве корабельне угруповання Чорноморського флоту рашистів. Крім того, регіон досить системно піддається ракетно-дроновим атакам. Повітряні безпілотники з моря проводять розвідку та намагаються викривати обстановку, в тому числі і вишукуючи системи протиповітряної оборони», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що протидесантна оборона узбережжя, організована з перших днів повномасштабного вторгнення лишається актуальною і сьогодні, незважаючи на малу імовірність ворожої висадки. Водночас не виключається проведення диверсійно-розвідувальної роботи і з використанням водолазних груп противника.

«Сили та засоби оборони регіону зосереджені та організовані для забезпечення безпеки. В тому числі із проведенням бойових і навчальних заходів для підтримання готовності і реагування на виклики та загрози. Таким чином, час від часу дії Сил оборони можуть супроводжуватися звуками бойової роботи, вибухами та пострілами», – додали в командуванні.

Раніше Головне управління розвідки Міноборони повідомило про ймовірність наступу з Білорусі.

До слова, триває 276-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник продовжує збройну агресію проти нашої держави, не припиняє завдавати ударів по цивільних об’єктах. Зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони. Триває перегрупування ворожих військ з метою посилення угруповань на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Теги: Одещина війна росія окупанти Україна

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