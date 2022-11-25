Наступ із Білорусі буде? Розвідка звернулася до українців

Наразі на території Білорусі відсутнє ударне угруповання, яке може здійснити наступ на Україну

Головне управління розвідки Міноборони закликає українців не піддаватися на ворожі провокації та довіряти лише офіційним джерелам. Зазначається, що повідомлення про нібито наступ з Білорусі мають на меті посіяти паніку серед українського суспільства і є частиною ворожих інформаційно-психологічних спецоперацій.

«В українському інформаційному просторі в останні дні поширюється інформація про нібито плани ворога атакувати Україну ударним угрупованням РФ та республіки Білорусь з боку північних кордонів України наприкінці листопада. Дана інформація підсилюється анонімними «вкидами» про масовану ракетно-авіаційну атаку, яка передуватиме такому вторгненню», – йдеться в повідомленні.

Розвідка повідомляє, що подібна інформація не відповідає дійсності. Мета такої інформаційної спецоперації – спровокувати Україну перекинути значну частину війська до кордону з Білоруссю, аби послабити наступальний потенціал Збройних Сил на сході та півдні України, а заразом показати білорусам нібито наміри нашої держави атакувати територію Білорусі, тим самим провокуючи білорусів вступити у війну.

«Крім того, такі повідомлення мають на меті посіяти паніку серед українського суспільства і є частиною ворожих інформаційно-психологічних спецоперацій. На це вказує і той факт, що спершу в подібних повідомленнях вказувалася дата можливого «вторгнення» 25-28 листопада, а за кілька годин дата «вторгнення» змістилася на 28-29 листопада», – додали розвідники.

У відомстві наголосили, Сили оборони України забезпечують надійний захист наших північних кордонів та готові в будь-який момент відбити атаку ворога. За даними розвідки наразі на території Білорусі відсутнє ударне угруповання, яке може виконати подібні задачі.

Нагадаємо, раніше радник Офісу президента Олексій Арестович висловив думку, що російське командування у своїх планах розглядає можливість нового наступу із Білорусі на територію України.