Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Наступ із Білорусі буде? Розвідка звернулася до українців

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Наступ із Білорусі буде? Розвідка звернулася до українців
фото ілюстративне

Наразі на території Білорусі відсутнє ударне угруповання, яке може здійснити наступ на Україну

Головне управління розвідки Міноборони закликає українців не піддаватися на ворожі провокації та довіряти лише офіційним джерелам. Зазначається, що повідомлення про нібито наступ з Білорусі мають на меті посіяти паніку серед українського суспільства і є частиною ворожих інформаційно-психологічних спецоперацій. 

«В українському інформаційному просторі в останні дні поширюється інформація про нібито плани ворога атакувати Україну ударним угрупованням РФ та республіки Білорусь з боку північних кордонів України наприкінці листопада. Дана інформація підсилюється анонімними «вкидами» про масовану ракетно-авіаційну атаку, яка передуватиме такому вторгненню», – йдеться в повідомленні.

Розвідка повідомляє, що подібна інформація не відповідає дійсності. Мета такої інформаційної спецоперації – спровокувати Україну перекинути значну частину війська до кордону з Білоруссю, аби послабити наступальний потенціал Збройних Сил на сході та півдні України, а заразом показати білорусам нібито наміри нашої держави атакувати територію Білорусі, тим самим провокуючи білорусів вступити у війну.

«Крім того, такі повідомлення мають на меті посіяти паніку серед українського суспільства і є частиною ворожих інформаційно-психологічних спецоперацій. На це вказує і той факт, що спершу в подібних повідомленнях вказувалася дата можливого «вторгнення» 25-28 листопада, а за кілька годин дата «вторгнення» змістилася на 28-29 листопада», – додали розвідники.

У відомстві наголосили, Сили оборони України забезпечують надійний захист наших північних кордонів та готові в будь-який момент відбити атаку ворога. За даними розвідки наразі на території Білорусі відсутнє ударне угруповання, яке може виконати подібні задачі.

Нагадаємо, раніше радник Офісу президента Олексій Арестович висловив думку, що російське командування у своїх планах розглядає можливість нового наступу із Білорусі на територію України

Теги: Україна окупанти росія війна Білорусь

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Білорусь підтримує військову агресію Росії
«Добре, що у нас тільки два братні народи»: Шовковський відреагував на агресію Росії та Білорусі
Сьогодні, 17:45
Росія пропонує великі гроші за участь у війні з Україною
Скільки білорусів за російські гроші готові воювати проти України – заява Генштабу
Вчора, 16:08
Чи становлять загрозу військові РФ, які тренуються у Білорусі: пояснення полковника ЗСУ
Чи становлять загрозу військові РФ, які тренуються у Білорусі: пояснення полковника ЗСУ
Сьогодні, 19:54

Події в Україні

Наступ із Білорусі буде? Розвідка звернулася до українців
Наступ із Білорусі буде? Розвідка звернулася до українців
Енергетична тривога. Німеччина готує нову допомогу для України
Енергетична тривога. Німеччина готує нову допомогу для України
Обшук храмів Московського патріархату і ситуація в енергетиці. П'ять важливих новин 25 листопада
Обшук храмів Московського патріархату і ситуація в енергетиці. П'ять важливих новин 25 листопада
На Запоріжжі «демілітаризувався» склад ворожих боєприпасів
На Запоріжжі «демілітаризувався» склад ворожих боєприпасів
НАТО передало Україні глушники для захисту від ворожих дронів
НАТО передало Україні глушники для захисту від ворожих дронів
Київ нарощує оборону, спроби захоплення міста приречені – Сухопутні війська
Київ нарощує оборону, спроби захоплення міста приречені – Сухопутні війська

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
99K
Зеленський анонсував «вагомі новини» під час вечірнього звернення
65K
Меркель знайшла виправдання, чому не змогла відмовити Путіна від війни
52K
Лукашенко цинічно пояснив, навіщо Путін влаштував геноцид українців
50K
Газпром перейшов до нового етапу шантажу
30K
«Потрібно було ще у 2014-му». Путін поділився новими фантазіями щодо України
27K
Спікер парламенту Киргизстану закликав терміново змінити російські назви районів столиці 

Новини

Погіршення погодних умов: рятувальники звернулися до українців
Сьогодні, 20:30
Адвокат спростував наявність російського паспорта у Богуслаєва
23 листопада, 15:09
Чи загрожують Україні нові масштабні ракетні удари: прогноз ISW
23 листопада, 08:49
Порошенко у Вашингтоні пояснив, що потрібно для перемоги України
22 листопада, 21:01
Чи варто готуватися до блекауту. Голова «Укренерго» дав повне роз'яснення
22 листопада, 17:12
ЗСУ уразили пункт управління і склад палива окупантів – Генштаб
22 листопада, 06:57

Прес-релізи

Бізнес благає відкрити державні реєстри
Бізнес благає відкрити державні реєстри
24 листопада, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту