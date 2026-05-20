Ворожий удар по Чорноморську спричинив масову загибель медуз у «Тузлівських лиманах» (відео)

Через російський удар по порту «Чорноморськ» у «Тузлівських лиманах» загинули десятки тисяч медуз

В Одеській області, на території Національного природного парку «Тузлівські лимани», зафіксовано масову загибель морських мешканців через витік олії, що стався внаслідок ворожого обстрілу порту «Чорноморськ». Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив доктор біологічних наук та начальник науково-дослідного відділу нацпарку Іван Русєв, інфомрує «Главком».

За словами еколога, під час нещодавнього моніторингу прибережної зони Чорного моря науковці виявили величезні плями рослинної олії, які штормом викинуло на піщані пересипи, зокрема й у суворо заповідну зону нацпарку.

«Площа забруднення піщаного пересипу рослинною олією у нацпарку, згідно з візуальною оцінкою, становила понад 10 га», – зазначив Іван Русєв.

Разом з олійною емульсією на узбережжя масово викидало забруднені водорості та мушлі.

May 20, 2026

Найбільше від токсичної олійної суміші постраждали медузи. У мілководних акваторіях парку дослідники виявили десятки тисяч мертвих особин двох видів:

Вухата медуза (Aurelia aurita);

Медуза-корнерот (Rhizostoma pulmo).

Враховуючи щільність забруднення та довжину оглянутих ділянок узбережжя, науковці оцінюють загальну вагу загиблих медуз у межах акваторії парку в десятки тонн. Рослинна олія створює на поверхні води щільну плівку, яка блокує доступ кисню та призводить до швидкої асфіксії та загибелі морських тварин.

Тузлівські лимани – це унікальна група з 13 солоних лиманів лагунного типу, розташована в Одеській області (Бессарабія) між гирлами Дунаю та Дністра. Це національний природний парк, створений у 2010 році для охорони цінних прибережних комплексів. Одне з найкращих місць в Україні для спостереження за птахами; тут гніздяться або зупиняються сотні видів, включаючи рожевих фламінго. Лимани відокремлені від моря вузьким піщаним пересипом, але періодично сполучаються з ним.

«Главком» писав, що на Одещині зафіксовано масштабне забруднення акваторії та піщаного пересипу Національного природного парку «Тузлівські лимани». Рослинна олія, що розлилася внаслідок російських обстрілів портової інфраструктури, охопила площу близько 10 тис. квадратних метрів.

Нагадаємо, акваторія Чорного моря в районі порту Чорноморськ зазнала серйозного забруднення після повітряної атаки окупантів 26 квітня. Також внаслідок ворожої атаки по порту «Південний» на Одещині сталося загоряння контейнерів із борошном та рослинною олією. У результаті продукти горіння та рослинна олія потрапили в акваторію Чорного моря, що призвело до забруднення прибережної зони Одеси. Для недопущення подальшого поширення забруднення портовий канал перекрито двома шарами бонових загороджень.